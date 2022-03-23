▲國防部長邱國正報告業務概況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰爭情勢嚴峻，引發國人對改革兵役制度的高度關注，台灣民意基金會22日公布民調，指出近8成民眾認為現行4個月軍事訓練役不合理，也有近8成國人同意役期延長至1年。國防部長邱國正23日在立法院外交及國防委員會備詢時表示，國防部今年一定會提出報告，但施行日期依照規定需公告1年後再推動，「雖然我們（國防部）不做民調，但是我們很在意」。

國民黨立委溫玉霞質詢時關注，國防部是否針對調整兵役制度做研究？今年會不會實施？邱國正回應，國防部沒有接到任何指令，要求「訂個目標」，目前仍在研擬的階段，今年一定會有結果，一定會提出報告，至於施行的日期，依照法律規定必須公告1年後再推動。

民進黨立委羅致政則說，《兵役法》規定常備兵役分為1年的現役、4個月的軍事訓練及後備役，只是現在沒有人在服1年的現役，如果不修法就有3種選擇，但修法就是要延長「軍事訓練」役期，國防部目前是否有修法規劃？邱國正回應，「我不準備要修，因為修法（耗時）很冗長」。

此外，國民黨立委江啟臣質詢時問及，國防部有兩種調整兵役制度的方式，一是不修法讓「現役」回歸，恢復實質徵兵，另一種則是修法將「軍事訓練役」役期延長至1年，但員額不計入國軍總員額21.5萬內，某種程度代表「擴軍」。邱國正點頭稱是說，國防部現在仍在研議當中，現在已組成專案小組，「雖然我們（國防部）不做民調，但是我們很在意」，會將民調作為參考。

《兵役法》第16條規定，常備兵役區分為3類：「現役」為以徵兵及齡男子，經徵兵檢查合格於除役前，徵集入營服之，為期1年，期滿退伍；「軍事訓練」為經徵兵檢查合格男子於除役前，徵集入營接受4個月以內軍事訓練，期滿結訓；「後備役」為以現役期滿退伍或軍事訓練結訓者服之，至除役時止。