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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃存款增459萬元總額720萬元　仍是歷任「財產最少」的立法院長

▲▼第10屆第5會期立法委員集中報到 院長游錫堃報到 分送立陶宛糖果。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院23日公布最新一期廉政專刊，立法院長游錫堃存款720萬4612元，相較2020年申報時增加459萬5642元，土地、建物持有數均未變，但持有的「天下生活出版公司」股數減少1171股。

監察院今天公布第184期廉政專刊，內有游錫堃、立法院副院長蔡其昌、立法委員王定宇、王婉諭、何志偉、吳怡玎、范雲、洪申翰、高虹安、高嘉瑜、吳斯懷等人的財產申報內容。

游錫堃與妻子楊寶玉持有3筆位於宜蘭縣羅東鎮及礁溪鄉的土地與1筆建物，另1輛登記在楊寶玉名下的TOYOTA汽車。

兩人存款720萬4612元，相較去年申報時增加逾459萬元，另有總價額39萬2450元的有價證券，包括天下生活出版公司股票、游氏家廟祭祀公業等。

值得注意的是，近年日圓在大規模貨幣寬鬆政策下，持續走弱，不少民眾都把握低點換匯。游錫堃和楊寶玉夫妻2020年原持有71萬9655日圓，2021年日圓活期儲蓄存款增加至143萬8136日圓。

此外，儘管游錫堃存款數增加，仍與立法院前院長王金平2020年申報的存款2600餘萬元、立法院長蘇嘉全同期申報的2700餘萬元相差甚鉅，堪稱近年存款最少的立法院長。

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