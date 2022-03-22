活動斷層調查、地質敏感區劃設牛步　監察院糾正經濟部

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員田秋堇22日表示，台灣的活動斷層調查與活動斷層地質敏感區劃設進度緩慢，造成國家與民間工程、甚至一般住宅選址在未正式公告的活動斷層地質敏感區而不自知，事涉重大災害防治超前部署，為確保民眾生命財產安全，因此提案糾正經濟部。

監察院財政及經濟委員會於日前通過監察委員田秋堇、林盛豐提出的調查報告，並且通過糾正經濟部，田秋堇、林盛豐22日下午在監察院召開記者會親自說明。

田秋堇指出，經濟部地質調查所對於2010年至今已公告的36處活動斷層，以及需要進一步調查再公告精確度更高的「活動斷層地質敏感區」劃設進度，截至2021年底僅公告20處「活動斷層地質敏感區」，至今還有16處未完成調查公告。

田秋堇說，近3年每年僅增加1處，進度緩慢，不利基層公務員在核發建照時要求開發單位或建商加強地質安全，導致國家或民間工程，甚至一般住宅選址於在未公告的活動斷層地質敏感區，形成公共安全極大風險。

田秋堇說明，經濟部目前公告的「活動斷層地質敏感區」只能做到比例尺1/25000，無法達到內政部營建署依據《建築法》執行建築物禁限建所需圖幅比例1/1200，所以內政部營建署無法依據地調所的活動斷層線圖，執行建築物禁限建管制。

田秋堇表示，監察院調查官以電腦上網，進入日本國土交通省圖資系統，發現該網站活動斷層線比例尺約1/6000，較我國網站資料精細許多，不但公開提供民間各界查詢，甚至可以在電腦上放大至30公尺範圍內，細看斷層圖及街道、住宅座落位置，讓民眾充分享有地質斷層知情權。

田秋堇指出，經濟部地調所「構造及地震組」僅有10人，1年的預算為3850萬元，參酌日本政府對於活動斷層線之預算規模與人力，顯示經濟部未充分重視活動斷層地質敏感區基礎調查，對於辦理「活動斷層地質敏感區」及「活動斷層分布圖」等作業的基礎調查量能均嚴重不足。

田秋堇也說，除了已公告的活動斷層，台灣陸域中還存在許多活動盲斷層，也屬於發生大地震的孕震構造，可造成重大災害。雖然近地表斷層跡短期內還無法進行精確繪製，或者目前無法依據劃設敏感區的標準繪製，但政府與民間極可能在位於活動盲斷層的地表進行大規模建設而不自知。

田秋堇強調，基於重大災害防治須超前部署、確保民眾生命財產安全的考量，這些危害風險仍有必要預為告知，不應以調查作業問題而擱置、延遲劃設敏感區或不劃設為活動斷層，導致未來造成重大災害的危機。