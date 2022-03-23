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嫁來台暴肥18kg　外國妹：媽媽認不出我！老公這方法很可怕

記者陳俊宏／綜合報導

立陶宛女生亞娜分享嫁給台灣老公，結果一直被對方餵食，一年內從49公斤胖到67公斤，多了18公斤，連媽媽都認不出她，「我以前都懷疑老公故意讓我變胖，因為他一直買東西給我吃，這樣沒有其他男生會追我，這個方法很可怕，但他成功了。」

嫁來台胖18kg　外國妹：媽媽認不出我！老公這方法很可怕。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼亞娜狂嗑台灣美食，一年從49公斤胖到67公斤，多了18公斤。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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嫁來台胖18kg　外國妹：媽媽認不出我！老公這方法很可怕。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

亞娜接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，爸爸是立陶宛人，媽媽是俄羅斯人，她有一位好朋友8年前在台大上中文課，朋友非常推薦她來台灣念書；她2017年第一次來台灣，台灣真的又小又方便，大家都很熱情。

亞娜表示，朋友介紹一名台灣男生給她認識，「他對我更熱情，常常打電話給我，問我吃了沒、肚子餓了沒？一直約我吃飯，一開始是香腸、甜不辣、水餃、鹹酥雞，每天三杯珍珠奶茶，後來還吃宵夜，炒飯和火鍋。」

▼亞娜產後瘦身成功。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

嫁來台胖18kg　外國妹：媽媽認不出我！老公這方法很可怕。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「我一年內從49公斤胖到67公斤，多了18公斤。」亞娜笑說，「媽媽都認不出我來，她每天笑我，害我很不爽，我都不敢拍照和照鏡子。我男友說，『沒關係，就算妳胖到100公斤，我也會娶妳』，所以我們就結婚了。」

亞娜指出，她懷孕時，半夜都想吃東西，老公就會買宵夜，她最重到75公斤；生完小孩後，花一年時間，每天走1萬步、打拳擊、瑜珈以及學鋼管舞，最可惜的是戒掉所有台灣美食，終於恢復原來身材，「我以前都懷疑老公故意讓我變胖，因為他一直買東西給我吃，這樣沒有其他男生會追我，這個方法很可怕，但他成功了，不過我現在也瘦身成功了。」

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