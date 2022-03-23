美：有跡象顯示烏軍轉守為攻　赫爾松一帶尤其明顯

▲美國國務院發言人柯比表示，美方觀察到烏軍開始局部反攻俄軍。（圖／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部發言人科比（John Kirby）22日在簡報中表示，美方看到跡象顯示原先採取守勢的烏克蘭軍隊，現在變得更加具侵略性。

烏軍在過去一個月的戰事中幾乎牢牢握住各大城市，儘管烏南重要港市馬力波（Mariupol）遭俄軍斷水斷電圍困近20天，但仍未被俄軍拿下，而且最近幾天接連出現基輔市區烏軍戰車出動，以及烏軍重奪部分據點的消息，顯示先前保留戰力的烏軍，現在正在重點地區反守為攻。

CNN報導，科比表示在烏克蘭南部接近赫爾松（Kherson）一帶，烏軍正和俄軍發生激戰，企圖奪回當地控制權，「他們在那些他們認為必須要守住的地方，一直打得非常聰明、靈活而且很有創意，現在我們可以看到在一些地區，尤其是赫爾松近郊，他們正試著奪回部分領土。」

俄軍部分軍隊從克里米亞北上侵略，因為平地曠野的優勢，進展較北部和東部戰線更快，但除了和東部前線會師後至今仍拿不下重要戰略目標馬力波以外，西部前線在奪下赫爾松之後，就遭遇烏軍阻擋甚至進犯，導致必須暫時撤退。

烏軍在穩住陣腳後正朝俄軍猛攻，幾天前拿下赫爾松郊外的城鎮，除了阻擋俄軍前往另一個戰略港市敖德薩（Odessa）以外，還有能力殲滅小部分俄軍前導部隊。

烏軍的游擊戰繼續為俄軍的後勤補給帶來重大困擾，由於俄軍遲遲無法掌控制空權，在戰機和直升機難以順利掩護地面部隊的情況下，加上春季融雪形成的「泥將軍」，讓俄軍仍然極度仰賴烏克蘭的公路系統前進，導致車隊成為烏軍無人機和攜帶反坦克武器單兵的獵殺對象。許多城市如北部蘇梅（Sumy）、切爾尼戈夫（Chernihiv），以及馬力波、基輔，俄軍過去幾天的進展都呈現停滯狀態，僅靠著城外的牽引火砲、導彈發射車或是在俄羅斯、白俄羅斯進內發射導彈來轟炸城內設施。