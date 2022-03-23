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前立委驚傳坑王文洋2243萬！　周轉鉅款「雙手一攤」賴皮到底

身價千億的宏仁集團總裁王文洋重義氣，卻傳出遭詐騙2千餘萬元鬧上法院。

▲身價千億的宏仁集團總裁王文洋重義氣，卻傳出遭詐騙2千餘萬元鬧上法院。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價千億的宏仁集團總裁王文洋傳出遭前立委倒帳，高雄地方人士指出，王文洋多年前借款數千萬元給前立委郭金生投資卻遭詐騙，讓他血本無歸，氣得向高雄地方法院提告，並出具郭金生簽下的本票，要求返還2,243萬元，法院裁准王文洋聲請的本票裁定，但王文洋追查後，發現郭金生名下已無財產可借查封抵償，恐追討無門。

宏仁集團總裁王文洋委託律師，向高雄地方法院聲請本票裁定，簽署本票的當事人是前立法委員郭金生，金額2千餘萬元。裁定的消息一出，高雄地方便盛傳，王文洋是遭郭金生詐騙投資，追償多年遲遲得不到對方回應，才出此下策，向法院提告追債；對於傳出遭詐騙，王文洋透過宏仁集團公關表示，不回應，其友人指出，這是借貸。

遭追債的郭金生今年69歲，年輕時是名機車學徒，後來投身金融界及政界，曾任高雄中小企銀副董事長，1992年起獲國民黨提名連任二屆立委，後來競選失利，逐漸淡出政治圈，但在南部仍有相當分量。

高雄前立委郭金生（圖）遭王文洋提告追債後仍還不出錢。（翻攝國家文化資料庫）

▲高雄前立委郭金生遭王文洋提告追債後仍還不出錢。（圖／翻攝國家文化資料庫）

多年前郭金生向王文洋調度資金，名義是投資，王看在他是前立委身分，同意借款，但為了保障自己的債權，要求郭必須簽立本票，將來若不還錢，他還可以憑本票向法院聲請查封對方的財產抵債。

沒想到郭金生無法在承諾的時間內還款，王文洋基於信任關係再給寛限期，直到去年2月寬限期截止，郭金生仍未償債。幾經協調，王接受對方換票，再展延一個月，但到了去年3月，郭金生又再次黃牛，還不出錢來，王文洋忍無可忍，認為自己一再被騙，於是向高雄地方法院聲請本票裁定，打算查封拍賣郭金生的財產。

本刊調查，王文洋向郭追款的金額，是以本金2,200萬元加計利息，總計2,243萬元，去年10月高雄地方法院判王勝訴，他立即展開追債行動，經國稅局及地政等單位調查，卻發現郭金生名下已無資產，可能一毛錢也拿不回來，氣得他打算向法院聲請強制執行，繼續向郭追債。

對於郭金生可能倒債的行為，知情人士說，郭向來是有借有還，並非惡意不還錢，而是資金吃緊，依目前的情況看來，王文洋可能只拿得到法院發的債權憑證，而無法實質獲償。


【點擊看完整全文】

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