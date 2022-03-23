深夜狂地震！東海岸「女兒牆倒塌」　饒慶鈴回應了

▲台東民宿外牆倒塌。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣時間23日截至凌晨2時47分，接連發生5起地震（編按：不含小區域地震），最大規模6.6，最大震度為6弱，震央位於花蓮、台東近海。對此，台東縣長饒慶鈴表示，台東傳出女兒牆倒塌、水管破裂等情況。

饒慶鈴表示，府團隊及消防分隊持續關注，目前已傳出零星災情，東海岸有女兒牆倒塌、水管破裂等狀況，請大家務必注意自身安全，「好搖！好晃！大家好嗎？若有任何需求，請打119。注意安全！注意餘震。」

此外，饒慶鈴指出，有民眾網友白守蓮興農路過興農橋後沒多久處落石坍崩、車輛無法通行，請大家小心。

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／記者楊漢聲翻攝）



許多網友看完紛紛留言，「池上地牛搖很大」、「還好，但想搬家了，大樓好晃」、「三地門有感」、「美魔女縣長，辛苦了，祈願大家平安無事」、「最近很容易震，大家平安」、「原來有六級，難怪感覺有夠大」、「真的被搖醒了！到現在還怕怕」。

2:49更新—網友通報白守蓮興農路過興農橋後沒多久處落石坍崩、車輛無法通行，請大家小心。 02：16更新—縣府團隊及消防分隊持續關注，目前已傳出零星災情，東海岸有女兒牆倒塌、水管破裂的狀況，請大家務必注意自身安全！ 01：53更新—中央氣象局發佈地震規模6.6，長濱震度6級、成功震度5級。 好搖！好晃！大家好嗎？ 若有任何需求，請打119 注意安全！注意餘震。 由饒慶鈴發佈於 2022年3月22日 星期二

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