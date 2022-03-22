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【廣編】輕透女神ELLA唯一指定　台灣研發Elastine 伊絲婷輕透系列

▲▼ 【廣編】輕透女神ELLA唯一指定　台灣研發【Elastine 伊絲婷輕透系列】 。（圖／品牌提供）

【廣編】

來自韓國的【Elastine 伊絲婷】，以「照顧頭髮和保養皮膚一樣關鍵」為品牌宗旨，期許成為專業養髮專家，解決眾多女性因染燙造成的髮質受損，一直以來韓國研究室致力於開發兼具清潔與護理效果的產品，針對秀髮修護、營養補充等技術不斷創新研發，這次更是針對台灣氣候研發出「Elastine 伊絲婷 輕透系列」，以獨家配方結合護膚級天然植萃，全面護理頭皮，使頭皮達到健康平衡，進而讓髮絲恢復活力光澤，由內到外精準解決頭皮髮絲問題，無矽靈、8無添加的堅持，讓洗髮更天然純淨無負擔。

深受大眾喜愛的ELLA，儘管工作生活忙碌，卻能每每出場依舊容光煥發、維持女神狀態，都是因為ELLA對於保養十分講究，ELLA認為身為女神皮膚好還不夠，秀髮保養也很重要，特別提及獨到的護髮關鍵：「髮的顏值，頭皮決定」，因為唯有頭皮健康，才能擁有完美亮麗髮絲、才能自帶女神氣場！更不藏私分享私下愛用頭皮護理專家-「Elastine 伊絲婷 輕透系列」，透過先使頭皮達到健康平衡，進而讓髮絲恢復活力光澤！

因為工作關係必須時常染燙、做造型的ELLA特別愛用輕透系列的「亮澤護色」款，特別添加植萃精油，在髮絲表面形成保護膜，不僅可以抵抗外界傷害還能同時給染後容易乾燥的秀髮營養滋潤，延緩染後褪色情形。另外，想要讓受損髮絲變得強韌，ELLA也會交替使用「滋養防斷」款，添加了17種胺基酸能深層滲透滋養髮芯，再結合LG獨家專利技術修護毛麟片，洗後髮絲不再乾澀毛躁、有感改善斷髮！而針對各種頭皮、頭髮問題而設計的「Elastine 伊絲婷 輕透系列」除了上述兩款，還有針對「淨化控油」款及「輕盈蓬鬆」款，全方位精準解決所有頭髮問題，給予秀髮宛如居家Salon的呵護，難怪讓ELLA愛不釋手！

 

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