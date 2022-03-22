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這學生棄台大法律念人類學系！選擇關鍵原因曝光

▲▼格致中學葉立紳放棄台大法律，就讀台大人類學系。（圖／格致中學提供）

▲新北格致中學葉立紳放棄台大法律，就讀台大人類學系，一圓考古夢。（圖／格致中學提供）

記者許敏溶／台北報導

大學繁星推薦今天（22日）放榜，就讀新北市格致中學的葉立紳，自然科很弱，高一時數學、英文在成斷崖式退步，但在同學犧牲下課打球時間教導下，數學、自然、英文持續進步，這次學測成績拿到55級分，加上校排前1%，原能錄取台大法律系，但從小對歷史與人類學就有興趣的他，毅然選擇台大人類學系，一圓考古夢，由於本身資工能力強，未來將以程式設計資訊專長投入人類行為各種面向研究。

大學甄選入學委員會今天公布111學年度繁星推薦錄取結果，包括台大在內67所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬5034人，錄取人數較去年增加116人，錄取率為61.81%，也較去年略為上升1.49%，缺額人數919人，則較去年減少46人。

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繁星推薦錄取名單公布後，不少莘莘學子夢想成真，就讀新北三重區格致中學的葉立紳，是國中部直升高中部的學生，這次國文、英文、數B、社會四科各為「14、13、13、15」級分，總分達到55級分，加上校排前1%，原本可以錄取台大法律系司法組或法學組，但葉立紳卻毅然選擇他的第一志願「台大人類學系」，棄台大法律系只為了一圓考古夢。

葉立紳表示，從小就對歷史與考古有興趣，經常收看Discovery 頻道的相關影片，對於兩河流域的蘇美爾文明及復活節島的文化深感興趣，所以很早就鎖定台大人類學系為第一志願，曾有親友建議他要先選法律系，但他對考古有興趣，加上父母也支持他，所以他未來會以自己程式設計資訊專長，投入人類行為各種面向研究。

對於自己學測考出55級分，葉立紳說，要感謝同學的幫忙，因為自己的自然科很弱，數學、英文在高一時也成斷崖式退步，一度導致自己無心學習，後來同學願意犧牲下課打球時間，教導他唸書訣竅，包括英文怎麼念、英文作文怎麼寫、數學怎麼解題等，讓他成績一次次進步，在學校最後一次模擬考，六科拿到83級分成績。

格致中學教務主任蔡嘉聰指出，當初聽到葉立紳以台大人類學系為第一志願，心中很訝異，因為葉立紳的在校成績是校排前1％，資工能力又很強，但因為葉立紳的志向與志趣偏考古，加上家長也支持，校方也樂觀其成，相信他能利用他既有的專長與熱情，在該領域有好的發展。

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