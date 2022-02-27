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社會 社會焦點 保障人權

北宜公路2機車對撞　黃牌騎士爆頭慘死！日籍台大生幸運救回

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區北宜公路一部黃牌重機不明原因，過彎時衝到對向車道，與一名台大日籍生騎乘的重機發生對撞車禍，雙方頭部均受到重創，黃牌重機騎士送醫不治，日籍生則撿回一命，目前在加護病房觀察中，由於現場沒有監視器，僅有後方騎士提供的行車記錄器影片，詳細原因待警方調查。

▲▼蘇男騎黃牌重機在北宜公路撞對向日籍大學生重機，雙雙頭部重創倒地，蘇男爆頭亡，後方行車記錄器拍下蘇男最後身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇男騎黃牌重機在北宜公路撞對向日籍大學生重機，雙雙頭部重創倒地，蘇男爆頭亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，21日下午2時許，從事貨運業的24歲蘇姓男子，利用放假騎乘黃牌重機到北宜公路跑山兜風，從新店往宜蘭方向行經18.1公里處，不名原因在過彎時，衝到對向車道。

▼後方行車記錄器拍下蘇男最後身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘇男騎黃牌重機在北宜公路撞對向日籍大學生重機，雙雙頭部重創倒地，蘇男爆頭亡，後方行車記錄器拍下蘇男最後身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時，19歲日本籍林姓台大法律系學生騎乘白牌重機往新店方向，突然遭蘇男高速衝撞，雙方對撞後倒地，頭部均受到重創，鮮血從安全帽裡不斷流出，警消救護人員趕抵，將蘇男送往新店耕莘醫院急救，林男則送慈濟醫院救治。

由於撞擊力過大，蘇男經急救仍傷重不治身亡，林男雖顱內出血，全身擦挫傷，經搶救恢復意識，目前生命跡象穩定，送加護病房觀察中，由於事發地沒有監視器，僅由後方騎士提供的行車記錄器影片，後續將調查事故原因。

日本籍的林姓台大生目前並無親屬在台，警方已通知學校協助照護及轉告日本家屬。蘇男親友接獲通知趕赴醫院，見他爆頭慘死，不禁放聲痛哭；家屬向警方表示，蘇男從事貨運業，趁放假出門騎車兜風，沒想到竟天人永隔。

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