重慶醫院推「定製嬰兒計畫」男女任選99%成功　被叫停下場慘了

▲重慶出現定製嬰兒的廣告 。（圖／重慶廣電）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近期積極鼓勵民眾生育，重慶一家醫院就推出廣告，標榜可以「定製懷娃」，想要男生、女生都可任選，而且成功率高達99%。廣告曝光後被罵爆，網友直呼「膽子不小啊」。

綜合陸媒報導，有網友爆料，重慶沙坪壩區愛德華醫院推出「定製懷娃」的廣告。對此，醫院楊主任表示，這是從英國、德國、日本引進的「LST」精嬰定製技術，有三種方案，價格最高的方案性別篩選成功率高達99%，還額外包括「個人大數據收集計算過的定製化輔導」；價格略低的另外兩個方案則主要是口服藥物和外力理療。

當被問到「什麼是大數據的定製化輔導具體」時，楊主任避而不答，「不要問了，之後我們給你說怎麼辦。」至於「成功率高達99%」的廣告，楊主任承認「我不知道，反正他們是這麼宣傳的」。

▲廣告內容 。（圖／重慶廣電）

廣告曝光後引發爭議，重慶沙坪壩區衛健委19日介入調查，稱已叫停這項荒謬且涉嫌違法的 「精嬰定制計劃」，那塊令人側目的廣告牌也已經被拆除。

楊主任向綜合執法支隊的工作人員表示，該項計畫其實還處於宣傳階段，目前並沒有病人問診，本來是想聚焦優生優育，「不曉得怎麼搞偏了。」