▲雙指觸控就能一次選取。(圖/記者陳俐穎攝)

記者陳俐穎/綜合報導

iPhone隨著各版本的推出,都會新增一些隱藏的小技巧,開發者Jordan Morgan也在推特上分享一個小技巧,可以用兩支手指觸控,就能一次選取多個訊息、檔案,這個功能可以在iPhone 原生App中使用。

Even better in apps that don’t have the tick-circles shown by default pic.twitter.com/2KSg0hTbz8