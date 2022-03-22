朝聯合國永續指標前進！花蓮獎勵植樹護樹　光復鄉40公頃奪冠

▲花蓮縣政府與花蓮林管處共同舉辦植樹活動，與鄉親攜手種樹與護樹。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府20日與花蓮林區管理處共同舉辦植樹活動，與鄉親攜手種樹與護樹，藉由活動喚起大家對森林的重視，活動不僅贈送苗木代表著將環境永續的精神推廣到民眾家中，還有手做DIY、有氧運動、友善環境小農及特色美食的市集，藉此宣導民眾護林愛林、更重視生態保育的重要性。

現場準備桂花及厚葉石斑木3000株以上，也提供限量環保回收旗幟袋、環保局的資源回收肥料，讓大家將愛護環境精神帶回家、澆灌，讓苗木茁壯，更可美化家中環境。

活動由國福社區部落傳統舞蹈揭開序幕，並邀請東華附小幼稚園，蘊含栽培小孩成長跟林木成長一樣需要長時間的澆灌，希望贈出的苗木，能夠陪伴國家未來主人翁一同成長。縣府也致力於提供良好環境及養分，持續塑造永續經營的花蓮，讓下一代能夠無憂無慮的茁壯成長，最後由在地音樂人的表演作為尾聲。

縣長徐榛蔚致詞提到，花蓮縣政府持續朝著聯合國17項永續指標以及淨零碳排的目標邁進，這幾年不斷的種樹，讓我們能顧碳更能夠減碳，花蓮縣綠覆蓋率逐年增長，感謝每一年合作無間的林管處以及行政院東部聯合服務中心前來共襄盛舉，還有花蓮縣議會議員們的支持，並肯定花蓮市農會對此次的活動全力策劃，最後呼籲大家共同珍惜每一寸土地。

▲現場頒贈獎盃感謝去年獎勵造林有功之鄉鎮市公所。

花蓮林區管理處長黃群策鼓勵鄉親出外健走，養成好身體提升免疫力，他談到農委會配合國家政策成立淨零碳排的辦公室，在環境永續的過程中植樹尤為重要，今日的主題為森活的探循，希望大家把淨零碳排從生活中開始落實，一起為地球盡一份心力。

現場頒贈獎盃感謝去年獎勵造林有功之鄉鎮市公所，不只撫育面積名列前茅，在造林檢測、積極度及執行率更值得獎勵，富里鄉公所辦理獎勵造林新植及撫育共39.51公頃，光復鄉公所辦理獎勵造林新植及撫育共12.25公頃，玉里鎮公所辦理獎勵造林新植及撫育共10.18公頃；由花蓮林管處頒發社區林業年度執行成效績優社區，優等社區為花蓮縣壽豐鄉米棧社區發展協會，甲等社區為 花蓮縣秀林鄉部落交流協會、花蓮縣豐濱鄉磯崎社區發展協會。

花蓮縣政府去年跟花蓮林區管理處共同配發超過20萬株樹苗，撫育超過萬公頃的森林，即是期許這些林木能夠發揮不僅國土保安、水源涵養、林產品提供之效益，更進一步提供氣候調節、增加碳吸存、即野生動物棲地，藉由實際手作、健走活動及林下經濟之推廣，帶領民眾思考社區與森林共榮共存的生存模式。

農業處陳淑雯處長表示，在我們這代享受美景的當下，環境變遷及極端氣候頻率增加，警惕著我們永續經營這片土地的重要性。而我們也特別在此種下油桐花，更在今日以環保局提供資源回收做成的肥料滋潤這些油桐花，營造的樹景便是提供來溪畔漫步的民眾，有個遮陽遮風的場所，在油桐花期也可享受油桐花紛飛的景象與氛圍。

