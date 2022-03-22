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2月全台熱銷手機榜出爐　三星擠下蘋果占7席

▲三星勢如破竹，Galaxy A52 5G（8+256G）不但全台熱銷，新機M12一開賣即進榜。（圖／傑昇通信提供）

▲三星Galaxy A52 5G（8+256G）。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年2月台灣手機市場銷售排行出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路調查數據顯示，2月手機市場整體銷售量為39.5萬支，較上月減少近10萬支，銷售額則較上月跌20%；最大贏家不再是由蘋果專美於前，安卓機皇三星占有7席成為最大贏家，Galaxy A52s（8GB/256GB）更從上月第五名衝到第三名。

與2021年同期相比，今年2月手機總銷售量與總銷售額雙雙下降約2成。傑昇通信表示，疫情雖在台灣日漸趨緩，然而全球各地對晶片搶單、缺貨等因素持續，致使旗艦機型價格偏高且供貨不穩定，由排行榜上過半數名次成長的中階手機可看出端倪，中低階手機在此時搶得先機。

▲2月手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

▲2月手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

觀察2月台灣手機市場銷售排行，傑昇通信分析，2月台灣手機銷售排行改變最大的就是realme蟬聯數月的C21被擠下排行榜，而1月開賣的vivo Y55則進榜第19名，其餘熱銷單機皆與1月相同。

而2月最大贏家不再是由蘋果專美於前，安卓機皇三星占有7席成為最大贏家，且Galaxy A52s（8GB/256GB）更從上月第五名衝到第三名，狠甩iPhone 13旗艦機，而Galaxy S21 FE持續熱賣，本月上昇3個名次，更是熱銷榜上唯一安卓旗艦機。

傑昇通信指出，就算蘋果銷量及銷售額自iPhone 13系列上市後逐月遞減，本月相較去年10月最高點，銷量減少逾18%、銷售額更大跌近4成，不過位居榜首仍是iPhone 13 128G，期待3月上新色的iPhone 13系列及睽違兩年iPhone SE3，能再刺激蘋果直直落的買氣。

另外上月銷量突然躍升的iPhone 11 128G，本月雖在榜外，但也還在第21名，縱使5G手機在台滲透率已大幅提昇，但基地台建置仍不普及，因此4G手機依然有一定接受程度。

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