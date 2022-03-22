他吃火鍋狂沾「這1物」！　眾人全看傻：什麼新奇搭法

▲火鍋是台灣人熱愛的美食之一。（圖／記者曾筠淇攝）

記者陳怡靜／綜合報導

台灣人愛吃火鍋，幾乎隨處可見各式火鍋店，是許多民眾聚餐的好選擇，不過火鍋吃法百百種，沾醬和不沾醬各有擁護者。一名網友表示，自己吃火鍋超愛沾海鹽，每次都會主動向服務生索取，卻讓友人們相當不解。貼文一出，不少人感到震驚，「這⋯什麼新奇搭法」。

原PO在《Dcard》以「請問大家吃火鍋的時候會跟服務生要海鹽嗎？」為題發問，他表示火鍋料沾鹽明明很好吃，「尤其是花椰菜」，不過他的朋友都對此感到不解，於是想尋找有無同好。

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貼文一出，立刻引發熱議，不少網友感到十分震驚，「有夠噁心，吃火鍋乖乖沾沙茶醬就好」、「這⋯什麼新奇搭法」、「是蠻奇怪的，身邊朋友沒人這樣吃」、「直接沾海鹽不會太鹹嗎」、「火鍋是濕的沾鹽有點怪，牛排沾鹽好吃」。

▲許多人吃火鍋一定要配沾醬。（圖／ETtoday資料照）

不過底下也釣出許多同好，「沾海鹽才好吃，感覺可以吃出食物鮮甜」、「我也很愛加海鹽，幾乎每一樣火鍋料都會沾」、「海鹽最高！我任何食物一定會沾海鹽」、「曾經要過，服務生還覺得很奇怪哈哈哈哈，但拿來沾玉米筍好好吃啊！」更有網友分享自己的獨門吃法，「沾黑醋+蔥花」、「火鍋+一碗醋=天堂」、「火鍋只愛胡麻或日式醬油」、「喜歡沾生蛋黃」。