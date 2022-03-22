貝里斯籍聯利輪「擱淺14天」今拖淺！航港局擬追償6千萬

▲聯利輪擱淺半個月今日終於拖淺。（圖／航港局）

記者李宜秦／台北報導

貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」3月8日擱淺在臺東富岡漁港外，今日上午8時終於由2艘拖船配合潮汐成功拖淺，避免船上399.5噸殘油污染我國東部海域。交通部航港局表示，後續將向船東追償應變費用，初估約5000到6000萬元，另因船東未依規定改善，已開出六張罰單共60萬元。

航港局表示，自聯利輪擱淺當日起即成立緊急應變小組，迄今計召開13次應變會議，該輪船上共16名船員(11名大陸船員、5名印尼船員)及殘油計399.5噸(重油328.7噸、柴油55.4噸、滑油15.4噸)，前於同月9日及10日配合潮水時間，嘗試兩次拖帶拖淺未果。

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▲聯利輪拖淺，航港局將向船東求償。（圖／航港局）

因船上載有大量重油，且船東多次未依照應變會議決議辦理船舶移除相關作業，為確保我國海洋環境及海域安全，航港局除依商港法對船東開罰外，另已依法逕行採取應變，辦理大型吊車及拖船等緊急採購作業，先前已開出六張罰單共60萬元。

航港局表示，本次卸載減輕使用1250噸大型吊車於19日上午7時40分從岸上開始吊掛貨物，迄今(22)日上午8時計拖吊105件、共1596噸貨物，該船於今日8時20分浮揚，由2艘大馬力拖船配合潮汐成功將該船拖淺，解除海上油污染危機，避免當地生態浩劫。

在確認聯利輪艙間水密性無虞後，將拖往高雄港，後續航港局將管制聯利輪出港，並向船東追償應變費用，初估約5000到6000萬元。