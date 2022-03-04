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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／缺乏正當程序保障的監護處分

▲▼精神病人，精神障礙者，精神病患。（圖／達志示意圖）

▲面對精障者的監護處分，不能總以延長期間為思考主軸。（圖／達志示意圖）

立法院在2022年1月底，將《刑法》的監護處分期間進行修正，即去除五年期間的上限（推薦閱讀：吳景欽／監護處分期間無上限就能解決問題嗎），由於此等修正，涉及人身自由的拘束，故無論是否施以監護處分或之後是否延長，都是由法官來決定，但這是否就符合正當程序之保障，卻有探討之餘地。

依據《刑法》第87條第1項，因行為時被法院認定無責任能力而不罰者，若有再犯或危害公共安全之虞者，法官得宣告施以監護處分。而原本監護處分期間上限為五年，但在修法後，雖仍維持五年上限，卻可由檢察官向法院聲請延長，第一次延長上限為三年，第二次以後則以一年為限，且無延長的次數與期間之限制。故為了避免使監護處分落入實質刑罰，無論在決定與延長的程序規定，都必須嚴守正當程序的保障。

監護處分修正的同時，針對判決確定前，對於有必須即時安置者，《刑事訴訟法》特增加〈暫行安置〉一章。此暫行安置以一次六個月為限，雖可延長，但累計不可超過五年。而暫行安置總會碰觸「無罪推定」的紅線，就必須在程序上給予一定的程序保障，故依據《刑事訴訟法》第121條之2，於開啟暫行安置程序，除檢察官到場陳述意見外，法官也必須要把安置理由、事實與依據告知被告方，並給予辯解機會及給予準備時間。只是如此的程序，是否採律師強制、辯護人可否事前閱卷等，皆未規定，致有保障不足之處。

雖暫行安置的審理程序或有缺陷，但比起監護處分的決定，至少還有一定的保障。但依據《刑事訴訟法》第289條僅有罪與刑的辯論，並無任何有關是否為保安處分的辯論，因無責任能力不罰，並非法院就應施以監護處分，還必須通過是否再犯或危害公安的檢視。為避免再犯或危害公安之風險評估，流於廣泛無邊，勢必得由專家為鑑定。而此種鑑定與判定責任能力有無的精神鑑定不同，將之當成是病人，因此必須另行開啟程序為鑑定與審理，但現行法並無此等程序的規定，也無給予被告方表達意見下，是否施以監護處分，就完全委之於法官的內在意志。

同樣地，對於延長監護處分或免予繼續執行，無論是在《刑法》第87條第3項、《刑事訴訟法》第481條第1項，也只規定由檢察官向法院聲請，至於是否開啟言詞辯論、是否得為閱卷、是否得請辯護人等完全空白，致使監護處分的延長或免除與否，再陷入司法者的專斷。

面對監護處分，不能總以延長期間為思考主軸，在受監護處分者，可能陷入長期監禁的危險下，有關決定、延長與免除的程序保障，就必須成為下一波改革的重心。

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