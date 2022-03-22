快訊／台中女遭性侵墜樓亡！他被私刑下跪認罪　警逮9人

記者白珈陽、陳俊宏／連線報導

台中市網路社群22日晚間流傳一部影片，一名24歲賴姓男子滿臉是血跪在人行道，向一群男子供稱，他性侵一名張姓女子，害得對方悲憤墜樓身亡。警方今天（22日）清晨5時多抓到動手嫌犯，帶回9人。

這9人當中，有張女的梁姓男友以及李姓友人等人，均稱是為了替張女出氣，才找出賴男犯案。警方訊後將依傷害、妨害秩序、妨害自由等罪移送法辦。

▼賴男被打得滿臉是血，跪在人行道上。（圖／翻攝網路）



影片顯示，該名身穿黑衣的短髮男子跪在人行道上，口鼻淌出鮮血，明顯遭人毆打，且至少被3名男子圍住拍攝。他向拍攝者表示，自己是賴姓男子，供出父母姓名、居住處所，以及自己的手機電話號碼，稱近日性侵張女，導致對方輕生。他最後向拍攝者承諾會到死者靈堂道歉，並向警方自首。

據查，張女（26歲）留有一頭烏黑秀髮，身材火辣、面容姣好，經常在個人粉專更新狀態，但疑遭賴男性侵後，一天前在網路社群留下「希望大家記得我的好，我愛你們」，從此再無更新。疑有親友了解情況，留言「真的太傻了…」

▲▼警方帶回9人。（圖／記者白珈陽翻攝）



據了解，張女日前疑在西屯區某汽車旅館內遭賴男性侵，事發後，她情緒不穩，曾於19日服用藥物，經友人發現前往搶救挽回一命，但她仍持續心情低落，且不斷透露欲輕生，友人20日也至其南屯區租屋處陪伴。未料友人離開後，她仍不幸於同日晚間6時許墜樓身亡。

警方表示，今晨5時35分許，接獲醫院急診室賴姓男子（24歲）報案遭人毆打，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人追緝到案，依法嚴辦。

警方說，賴男疑似與人有糾紛而遭毆打成傷，經送往醫院急診室包紮治療，無生命危險。警方獲報到場，為深入釐清案情，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，擴大調閱監視器，鎖定梁姓主嫌（27歲）等人及涉案車輛，經警方漏夜追查，於凌晨將梁嫌等9人查緝到案，另有關糾紛毆打原因是否另有隱情，由警方刻正深入追查中。

台中市警局第六分局分局長蔡元戎強調，私刑正義法令不容，遭受不法侵害，應報警處理，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以台中市民安全為己任，絕對不允許不法行為挑戰公權力；同時秉持市長盧秀燕對警察局要求，「敢在台中犯案，追到天涯海角絕不放過」、「有案必破，而且要快破」，誓言將不法分子用最快速度繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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