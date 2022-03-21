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那瑪夏600棵吉野櫻造林　打造賞櫻、觀螢、啖桃勝地

▲▼那瑪夏區公所與企業合作栽種櫻花樹。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲那瑪夏區公所與企業合作栽種櫻花樹。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

春天適合賞花出遊，高雄山地原民區的那瑪夏區公所與企業聯手，在那瑪夏吉巴谷櫻花公園種下600棵吉野櫻，希望打造那瑪夏成1月起有櫻花可賞、3到5月有螢火蟲季，白天賞櫻、晚上觀螢，5月份起更可品嚐全台最早上市的水蜜桃的環境，帶動那瑪夏的觀光及農特產業，讓年輕人可以返鄉打拼，翻轉那瑪夏。

▲▼那瑪夏區公所與企業合作栽種櫻花樹。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲那瑪夏區公所栽種櫻花樹希望打造櫻花之鄉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

那瑪夏區長孔賢傑表示，那瑪夏生態資源豐富，區公所別找視野寬闊、面對楠梓仙溪河谷的吉巴古（卡那卡那富族語為有水源且食物豐沛之地），開發為櫻花公園，並在許多企業的捐贈下，開發並取名為「那瑪夏吉巴谷櫻花公園」。

孔賢傑表示，希望未來能打造那瑪夏能成為南部重要的「賞櫻」景點，搭配目前已經開跑的「螢火蟲季」，為那瑪夏區挹注更多觀光資源，並積極推動青農返鄉，就是要讓年輕人都能留在家鄉打拼，在家鄉安居樂業，並為打造美好家園共同努力。

▲▼那瑪夏區公所與企業合作栽種櫻花樹。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲那瑪夏區公所與企業合作栽種櫻花樹。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

去年4月7日，那瑪夏發生一起休旅車翻覆滑落山谷的車禍，當時車上7人幸運的被邊坡的樹木擋住，才沒有墜落谷底，當時在車上的Bonnie House品牌總監張月園表示，新聞簡單帶過了事件，卻無法完整闡述翻車的那一瞬間，以及等待救援時對生死關頭的顫慄，感謝救了車上7人的一石一樹。

張月園指出，懷著感恩及對大自然、這塊土地的敬畏之心，才會攜手多家企業及高科大扶輪社及多個友社舉辦植樹活動，並捐贈給那瑪夏區公所600棵櫻花樹，明年也將持續捐贈種植更多櫻花樹，希望逐漸把那瑪夏打造成吸引更多觀光客的櫻花之鄉。

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