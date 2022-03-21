明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

▲氣象局提醒，明天上班時間要留意劇烈降雨。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

明天首波鋒面通過，氣象局表示，這一週天氣不像上週偏暖，變化滿大，感受上像傳統春天有一波波降雨，尤其週二至週四降雨最多、最明顯，重要的是明天白天上班時間預計會有劇烈降雨，甚至會伴隨春雷跟強陣風，中部以北、南台灣跟東部地區都會發生。

氣象局預報員官欣平說明，降雨雨最多時間點落在週二至週四，因有鋒面加上華南雲雨區影響，今起水氣已開始增加，要到週五才會減少並回暖，也因此週二至週四受鋒面通過及東北季風增強，這幾天高溫表現上相對不會這麼炎熱。

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官欣平指出，到週六、週日後又有另一波鋒面慢慢接近，接下來天氣變化相對多了，要提醒大家明天白天鋒面開始經過，從降雨上看，明晚伴隨華南雲雨區影響，降雨將達全面，重要的是明天白天上班時間會有劇烈降雨，且會伴隨春雷跟強陣風，主要發生地點會在中部以北、南台灣山區跟東部地區。

▲氣象局表示，週六第二波鋒面逐漸接近，北部天氣又會開始不穩定。（圖／記者李毓康攝）



官欣平說，明天一路到週四期間，降雨範圍擴展，全台降雨機率高，中部以北、東半部持續降雨顯著，南台灣偏短暫雨，週二至週四氣溫同時下降，以北台灣來看，從原本28、29度，接下來幾天白天中部以北會降到21至24度，夜間、清晨溫度則會下降至18、20度，不到寒冷但舒適。

官欣平強調，星期五回溫，北台灣又回到27、28度，只是週六第二波鋒面逐漸接近，台灣天氣又會開始不穩定，中午過後可能會有陣雨情形，這週來看每天的天氣快速變化，都要留意氣象預報。