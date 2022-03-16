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社會 社會焦點 保障人權

海軍退役少校闖左營軍區　爬牆進入停留一小時...動機不明

▲▼陳姓退役少校潛入軍區遭起訴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳姓退役少校（中）潛入軍區遭起訴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

擔負我國海疆安全的高雄左營海軍軍區，去年11月12日晚間傳出遭一名已退役的陳姓少校軍官，持造假證件混入左營軍區，並以翻牆的方式潛入，到海軍教育訓練暨準則發展指揮部辦公室內，停留約一個小時，疑似帶走機密文件，軍方衛哨發現時陳趁隙逃逸，軍、警事後逮捕陳男，橋頭地檢署偵結，今依偽造特種文書、要塞堡壘地帶法等罪嫌將陳起訴。

檢方指出，陳姓男子（34歲）是2004年間入伍，自2016年11月到2020年11月退伍止，在海軍教育訓練暨準則發展指揮部教訓處任職，去年11月12日晚間11時許，他持偽造的「海軍教準部臨時身分證明」騙過衛哨，進入營區後到教準部教訓處辦公室，再以退伍時未歸還鑰匙打開大門後進入辦公室，停留約一個小時後離開。

▲▼陳姓退役少校潛入軍區遭起訴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲左營海軍軍區去年11月遭陳姓退役少校潛入。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳男在離去時被哨兵覺得神情有異，於是向海軍教準部查證後，發現查無此人，陳男見事跡敗露，搶回偽造證件不成，就馬上落跑離開營區。

軍、警調查發現，陳男前年因風紀問題，被海軍揮部列汰除名單後自請退役，但他退伍後沒有返回台中老家，反而在三民區租屋居住，軍警專案小組逮捕他後，他否認有竊取相關軍事機密，專案小組也查扣他的手機。

檢方指揮專案小組調查，沒有發現陳男有與外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人接觸的證據，但偵查後仍依違反偽造特種文書及要塞堡壘地帶法等罪嫌，將他提起公訴。

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