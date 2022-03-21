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季節性過敏不單純！花粉是主要過敏原　醫：無法根治要預防

▲醫師潘郁仁提醒，如果鼻塞、鼻子癢、流鼻水等症狀，吃感冒藥無法緩解，可能是花粉症過敏作祟。（圖／慈濟醫學中心提供）

醫師潘郁仁提醒，如果鼻塞、鼻子癢、流鼻水等症狀，吃感冒藥無法緩解，可能是花粉症過敏作祟。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

春回大地、百花盛開，是民眾假日踏青的好季節，但有民眾一出遊就出現鼻塞、鼻子癢、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等症狀，吃感冒藥又無法緩解症狀，花蓮慈濟醫院風濕免疫科主治醫師潘郁仁提醒，如果伴隨眼睛紅腫、發癢、流淚、甚至急性結膜炎，可能是花粉症過敏作祟。

潘郁仁醫師指出，花粉症是一種過敏性疾病，常發生在具過敏性體質的民眾身上，尤其四十歲以下年輕人的症狀會較為明顯，年紀大後症狀會逐漸減緩。台灣氣候潮濕，常見的過敏原包括塵蟎、花粉等，但塵蟎過敏屬常年性症狀，如果在春季3-5月與秋季10-11月，季節交替溫溼度變化大時才出現，就要懷疑不只是單純的塵蟎過敏，可能合併有花粉症。

靠風力傳播的樹木、路草的花粉才是花粉症主要過敏原，潘郁仁醫師指出，最常見的是台灣原生種行道樹「構樹」花粉，而非一般人想像的美麗花朵花粉，民眾若是到郊外踏青後症狀開始惡化，尤其是季節變化時症狀特別嚴重，就要懷疑可能是花粉症。

潘郁仁醫師表示，要確認花粉症的過敏原檢查有兩種方式，一種皮下注射過敏原，看人體是否有反應，不過這種檢查有引發嚴重過敏反應的風險，所以，臨床上比較少使用。另一種則是檢查血清中的免疫球蛋白E（IgE），可檢驗出特定過敏原，大部分花粉過敏原都可以檢查出來。

花粉症是遺傳性、與個人體質相關的過敏反應。潘郁仁醫師指出，花粉症是無法根治的，治療時以症狀治療為主，常用藥物會以抗組織胺藥物緩解症狀，同時也要減少暴露避免接觸的風險。

近年來受到疫情影響，大家都會戴口罩，剛好可以預防花粉症的發生。潘郁仁醫師建議，除了戴口罩之外，外出時穿著長袖衣褲，也可以預防花粉症，但在春季花粉大量散播時，花粉可能會附著在暴露的身體、衣物、頭髮上，所以，如果民眾在室內沒事，但外出後就開始過敏症狀，就有可能是花粉症的影響，體醒大家回家後，應該盡速梳洗，並更換衣物，避免花粉在家中造成二度污染。

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關鍵字：

季節性過敏症狀單純花粉過敏原根治預防

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