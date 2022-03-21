一整排紅色人偶逛大街！　遼寧現「趕屍式」移動廣告嚇壞路人　

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧錦州19日街頭出現一排紅色人偶，整齊劃一的擺手和步伐，引起路人圍觀。據了解，這些紅色人偶是透過幾名「活人」操控，頭上還頂著大型廣告牌，替某商家進行走動式宣傳促銷。不過，拍攝影片的民眾認為，人偶的腳是離地行走，這種「趕屍式」行銷會嚇壞路人。

▲大陸遼寧街頭出現「趕屍式」行銷，嚇壞路人。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，網傳視頻（影片，下同）顯示，三名男子身著紅衣，每人用桿子控制著四個紅色假人，假人會隨著他們的腳步而扭動，假人頭頂還有某家裝公司的廣告。

影片拍攝者表示，他19日在遼寧錦州街上停車，一抬頭便看見好幾個紅色的人，其中還有戴面具的，現場風勢很大，他們的腳都離地飄著轉圈，「仔細一看才發現是假人，中間有真人操作，還掛著一家公司的宣傳廣告。」

影片流出後，引起不少網友關注，有網友調侃，「這要是跳著走，簡直就是湘西趕屍。」也有網友留言，「要是晚上碰見得嚇得掉頭就跑，回去估計還得做噩夢。」

用假人進行宣傳的商家相關負責人無奈地表示，假人是父親找來為促銷活動宣傳，沒想到會嚇壞路人，「假人只使用了最近兩天，且不會在晚上使用，後續會根據情況再行決定是否這樣宣傳。」