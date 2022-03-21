結婚1年尪堅持「抱著睡」狂打呼　29歲人妻夜夜失眠崩潰：只想分房

圖文／CTWANT

真的是甜蜜的負荷！大陸安徽省合肥市一名29歲女子，近日在網路上透露自己婚後，心中滿是委屈，因為老公每天晚上睡覺時，都非得要黏著她、抱著她，還不讓她翻身，讓她每天都徹夜難眠，現在只想和丈夫分房睡。

根據「網易新聞」報導，這名29歲、居住於合肥市的女子近日上傳抖音影片，表示自與丈夫結婚至今已1年多，但對方仍然要求每天必須「抱抱睡」；從女子上傳的影片可見，丈夫睡覺時緊緊地抱著身邊的妻子，整顆頭貼上妻子的脖子，還發出震耳欲聾的鼾聲。

▲女子拍片抱怨丈夫睡覺時，會緊緊抱著她，讓她想分房睡。（圖／翻攝自微博）

女子透露，丈夫除了睡覺時會緊緊抱住她，鼾聲又很大，讓她不但睡不著，還無法翻身，因為她如果動作大一點驚醒對方，可能會引來牢騷。她也稱，這樣的情況從新婚持續至今，讓她實在無奈「都結婚這麼久了，每天還必須摟著睡，動還不能動」，現在只想和對方分房睡。

影片曝光後，在網路上引起網友熱議，不少人除跟著抱怨伴侶睡姿，也有其他人妻跟風，拍攝被丈夫抱著睡覺的影片。

▲女子表示丈夫的睡眠習慣讓她難以忍受。（圖／翻攝自微博）

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