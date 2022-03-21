楊志良開嗆陳時中「想害台灣絕子絕孫」　點名綠委：不爽來辯

▲楊志良嗆陳時中想害台灣絕子絕孫。（圖／翻攝自楊志良臉書、指揮中心）

記者楊晏琳／綜合報導

國民黨立委鄭麗文日前以「疫情死800人，竟還開放福食」大嗆陳時中，兩人為此爆發衝突。前衛生署長楊志良昨則在臉書力挺鄭，批評陳時中惱羞成怒、只想迎合政客，「福島核食的過程又重演了一次，想害台灣絕子絕孫。」

楊志良在臉書發文寫到，鄭麗文對陳時中的指控只是剛剛好。認為新冠肺炎奪去台灣800條人命就是政府對人民健康漫不經心的例証，「現在福島核食的過程又重演了一次，想害台灣絕子絕孫！」

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楊志良指出，民進黨和歐美政客都想把人命算在對岸身上。但面對疫情變化當前，政府存在的目的就是守護人民健康，即使面對不可測的病毒，有爭議的問題食品，「保持透明、開放、負責的態度，這是歐美政府起碼的標準，但台灣政府卻做不到！」

楊志良表示，他相信絕大部份官員都想把事情做好，站在人這一邊。「但主事者如果只想迎合政客、迎合黨意，為自己創造政治資本，我認為這是陳時中炸鍋的原因」他直言，保持透明大方態度，讓人民知道如何保護自己，是新冠病毒給台灣最好的教訓。痛斥政府沒有透明度，更沒開放心胸接納別人的意見和協助「我從八百條生命中看見主事者的無能，我也看見現福島食品開放過程似乎又重演一次！」

楊志良說，福島食品本來就是科學問題，讓專業發揮力量，日本產品台灣人也都不會排斥，但絕對不用委曲或容許一絲絲疑慮，來犧牲人民健康。他還強調，台灣絕子絕孫不是未來式，而是進行式。更點名民進黨籍立委不爽來辯「本人可以一對十，甚至全部的綠委及綠媒。」

不過貼文一出，卻引來網友刷一片「阿中加油」，不少人開酸楊志良是在蹭聲量、刷存在感。但也有人聲援楊志良「謝謝楊署長的勇氣，不怕綠蠅圍攻」「楊署長，堅持對的事情，無知無良的人天會收他，加油！」