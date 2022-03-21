天道盟大哥遭狙擊亡！幕後金主認：受這人囑託...買兇縝密過程曝

記者黃宥寧／台北報導

天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章，去年4月遭槍手蔡易昇以2槍擊斃，蔡被依殺人罪起訴羈押至今。由於犯案手法宛如「館長槍擊案」翻版，檢警認幕後有人指使，於今年初持搜索票拘提天道盟天鳴會會長李宗漢、魏義騰等。士林地檢署偵結，依殺人、幫助殺人將李、魏男起訴，至於蔡易昇胞妹因收170萬「安家費」，被依違反洗錢防制法起訴。

檢警深入追查發現，暱稱「戴戴」與林文章因不祥仇怨而生殺機，便囑託天道盟天鳴會會長「漢哥」李宗漢（55歲）尋找作案槍手。李叫不知情手下幹部魏義騰協助，找上與八里地區無任何地緣關係又急需錢的蔡易昇，雙方並在去年2月17日約在淡水區某公園見面。

李宗漢與蔡易昇碰頭後，李爽快開出底價200萬要蔡對林文章開槍，如果林因此死亡，報酬則拉高到500萬元，以此教唆蔡易昇殺害林文章。

▼八里天道盟高層「八哥」林文章遭槍手蔡易昇連開2槍亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

同年2月17日至同年月27日，魏義騰基於幫助殺人之不確定犯意，扮演整起槍擊案的「引路人」告訴蔡可以用「八哥」找到林文章臉書照片，並騎著車要蔡跟著他到林文章八里區華峰一街住家附近場勘，同年4月12日下午，蔡見時機成熟，對林連2槍，導致多器官槍彈創傷出血，當場身亡，蔡隨即逃往八里分駐所投案。

「戴戴」、李宗漢得知林文章死亡後，透過蔡易昇友人聯繫上他唯一親屬妹妹，約蔡妹在同年8月淡水某寺廟拜拜，此時，李宗漢親自出面，當場向蔡妹表示自己是蔡易昇朋友，承諾蔡易昇將給付500萬，並當場交付50萬現金，尾款則分期每月見面交付，以此方式移轉蔡易昇殺人不法所得，隱匿此不法所得就是來自「戴戴」。

「戴戴」更委任黃重鋼律師等律師擔任蔡易昇辯護律師，且由「戴戴」給付律師委任費15萬、以及墊付蔡易昇在看守所花費5萬，並請暱稱「大支」負責聯繫一切。（律師黃重鋼因此涉違反洗錢防制法第14條第1項，偵查後因無證據，嫌疑不足獲不起訴）。

▼槍手蔡易昇開2槍後，主動帶槍赴派出所投案。（圖／記者陳豐德攝）

蔡妹明知胞兄因殺人遭羈押禁見，仍與李宗漢約好9月12日於淡水水灣餐廳見面，並收下120萬現金；2人又於10月15日見面，當天見面李緊張的向蔡妹表示「疑似遭警方鎖定」便給3萬現金給蔡妹，要她匯給蔡易昇使用，並約12月15日碧潭風景區水灣餐廳見面（由於蔡妹、李宗漢於12月9日遭搜索，2人並無碰面）。

李宗漢於警詢、偵查時，將狙擊林文章縝密計劃一五一十吐出，並坦承自己受「戴戴」之托，協助尋找槍手，也承認以200萬做為開槍底價，如果林死亡則拉高500萬做為報酬。

魏義騰坦承一切都是受李宗漢指使；蔡妹則表示案發後，胞兄辯護律師黃重綱應「大支」之請，要求她提供微信ID，以此方式建立與「大支」聯絡管道。

▼警方從蔡易昇胞妹家搜索現金。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢察官根據扣案手機、蔡易昇「緊張高點」測謊鑑定、蔡妹銀行帳戶、律見筆記等，依教唆殺人罪、洗錢防制法第2條第1款、同條第2款等罪將李宗漢起訴；魏義騰則依幫助殺人罪嫌起訴；蔡妹則依洗錢防制法中，收受、持有或使用他人之特定犯罪所得等起訴。

李宗漢、蔡妹對於一般洗錢罪嫌部分，在偵查中坦承、魏義騰則屬幫助犯，建請法院依法減輕其刑；魏義騰於偵查中，除了自白幫助殺人罪外，並供述殺人部分重要事項，使檢察官得以追訴其他共犯，建請法院依證人保護法減輕其刑；另蔡妹雖犯該案洗錢行為，但終究與該案殺人事實無涉，如願繳回洗錢所得74萬3148元及搜索扣得現金60萬、扣押35萬，建請法院給予緩刑宣告。

至於，李宗漢從頭到尾辯稱，是受暱稱「戴戴」囑託才花500萬買兇殺人，但經檢警抽絲剝繭，根本沒有「戴戴」這個人，全部都是他自導自演。