他買燒臘被撞開插隊！調皮反制讓「大姐當場怒瞪」　結局超舒壓

▲買燒臘碰上插隊大姐，他精準反制讓對方氣到怒瞪，結局超舒壓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

碰上餐廳尖峰時段，大多會出現排隊情況，一名網友在臉書社團表示，他日前在一間燒臘店排隊買便當，不料碰上一名大姐突然插隊搶點，還好他靈機一動，使出調皮的招式反制，讓插隊大姐氣到怒瞪。貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他日前到一家燒臘店買便當，前面排了4個人，他則是排在第5位，好不容易等到前面4人都點完，這時老闆突然喊「蜜汁雞腿剩1哦」，接著問他「先生你要什麼？」

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他才剛要喊「2份叉燒」，不料在他點餐的過程中，一位大姐突然跨步插隊，過程中還撞了他一下，對方搶喊「1個蜜汁雞腿、1個招牌飯」，所幸老闆沒有讓大姐插隊，當場逼退對方。

老闆事後跟他再確認一次點餐內容，他突然靈機一動說「要1個蜜汁雞腿、1個叉燒」，讓插隊姐聽了忍不住怒瞪。他感嘆「我好像變壞了，可是為什麼感覺很爽呢，聽說買到最後一個，會好運一整天」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「對於插隊的人就該這樣處理」、「買到爽度」、「老闆跟樓主合作無間，就是故意搞愛插隊的人」、「老闆算還不錯，看到有人插隊請他重排」、「大姐太早掀底牌了齁，笑死」。

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