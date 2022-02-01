不讓賓士插隊回家收2張罰單　苦主喊冤：對方尾隨檢舉報復

▲汽車駕駛被人用行車記錄器畫面檢舉違規，提告認為遭惡意跟拍報復（示意圖／達志示意圖）

記者黃哲民／台北報導

新北1名張姓男子去年開車遭人用行車記錄器畫面檢舉轉彎沒打方向燈、任意跨越兩車道行駛，各被裁罰1200元與600元，他提告主張疑因不讓道給1輛白色賓士車插隊，遭對方故意尾隨蒐證報復、要求撤罰，台北地院審理認為舉發影片沒造假，張男僅些微跨越車道線不到1秒鐘，判決撤銷600元罰單，但沒打方向燈還是要罰1200元，可上訴。

張男本案被舉發的違規行為，包括去年（2021年）1月22日上午9時許，開車行經新北市新店區寶強路，沒打方向燈就右轉中興路3段，構成「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」，被裁罰1200元，以及11分鐘後行經新店區中正路，右輪壓線跨越車道，被檢舉「任意跨越兩車道行駛」，裁罰600元並記違規點數1點。

張男提告抗罰，指稱違規當天事發前，他開車經過新店區中央路新店高中路段，因校方辦活動而塞車，大家都在慢速前進，此時卻有1輛白色賓士車從後逆向開到他左前方，企圖插隊切回車道，他基於「安全考量」，硬是沒讓，對方多次企圖逼車都沒得逞，退到他後方切進車道，就在他正後方一路尾隨。

張男聲稱，事後收到本案罰單，很肯定就是那輛白色賓士車的駕駛或車主惡意跟拍、檢舉報復，他很不服氣本來用於彌補警力不足的檢舉機制，變成私人報復的工具，認為對方的檢舉動機違反立法目的，請求法官查出對方身分，張男並抗辯右車輪「些微跨越」車道不到5秒就挨罰，違反比例原則。

法官查明本案舉發影片沒有剪接變造，舉發方式沒違法，影片顯示檢舉人保持一定距離跟著張男的車，雙方沒爭道競速，張男右轉沒先打方向燈確實違規，判決張男應付這張1200元罰單。

不過法官認為處罰「任意跨越兩車道行駛」的要件，是因爭道而跨線行駛2車道持續相當時間，至於變換車道而短暫跨越車道白色虛線，不算違規，本案影片顯示張男僅右輪些微跨越車道線、前後不到1秒鐘，未達佔用2車道行駛程度，判決撤銷這張罰單的600元罰鍰與違規點數，可上訴。