「圍棋女神」黑嘉嘉攜手許皓鋐　圍棋混雙世界盃擊敗日本





▲「圍棋女神」黑嘉嘉（右）攜手「五冠王」許皓鋐（左），在圍棋混雙世界盃擊敗日本隊。（圖／海峰棋院提供）

記者許敏溶／台北報導

因疫情停辦兩年的「圍棋混雙世界盃JAPAN」，今年透過線上對弈，由「圍棋女神」黑嘉嘉攜手「五冠王」許皓鋐，對戰日本棋壇新星組合「芝野虎丸＋上野愛咲美」，而芝野虎丸曾拿下日本七大頭銜戰中王座、名人等頭銜，上野愛咲美也是日本史上最年輕拿下女流棋聖的棋士，但台灣的美女＋帥哥組合展現不錯默契，不讓對手有可趁之機，最終勝出。

受到新冠肺炎疫情影響，世界圍棋配對賽已有兩年未能如期舉辦，為突破疫情限制，日本圍棋配對協會今年改為線上對弈，舉辦「2022圍棋混雙世界盃JAPAN」，與中、韓、台展開友誼賽，比賽採日本規則，雙方各有40分鐘，一次30秒讀秒，台灣由許皓鋐名人搭配黑嘉嘉七段參賽，對上日本代表芝野虎丸九段，和上野愛咲美四段的組合。

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此次台日友誼賽，台灣代表出戰日本代表芝野虎丸九段，和上野愛咲美四段，兩人實力堅強，皆為日本棋壇的新星；芝野虎丸曾拿下日本七大頭銜戰中王座、名人等頭銜，上野愛咲美也是日本史上最年輕拿下女流棋聖的棋士。

▲「圍棋女神」黑嘉嘉（右）攜手「五冠王」許皓鋐（左），在圍棋混雙世界盃擊敗日本隊。（圖／海峰棋院提供）

黑嘉嘉曾在2016年時，與陳詩淵九段組隊參賽，一舉贏得「世界杯圍棋配對賽」亞軍，黑嘉嘉在賽前表示，和許皓鋐有約期練棋三次，已培養出一定的默契，相信會有好的表現。

至於目前囊括台灣圍棋「名人賽」等「五冠王」頭銜的許皓鋐，則是首次參加混雙配對賽，他說，在練習時，感覺到黑嘉嘉的狀態不錯，自己將會克制自己，努力不下出讓搭檔困惑的棋。

這場比賽在昨天（18日）傍晚舉行，由台灣隊執黑棋先下，面對日本兩位選手，台灣隊默契極佳，幾乎是全盤壓制，雖然日本隊的白棋一度出現可逆轉局面的契機，但最終未能鎖定並抓住機會，後來由台灣隊一路維持領先，最後取得中盤勝利。

賽後許皓鋐和黑嘉嘉異口同聲表示，兩人並沒有發揮非常好，但深知芝野虎丸和上野愛咲美都是攻擊力極強的選手，所以賽前就制定好策略，彼此有共識不讓對手有可趁之機，這項策略在棋局中收到非常好的效果，才創造出最後的勝利。