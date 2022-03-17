國家隊口罩廠轉型客製化代工　取得日本職棒歐力士猛牛隊訂單

▲日本歐力士職棒猛牛隊粉色與藍色口罩。（圖／曜群生醫提供）

生活中心／綜合報導

疫情尚未退燒，戴上口罩成為全球日常，台灣口罩生產過剩，國家隊口罩廠也力拚轉型，開始走向客製化模組發展，其中擁有一條龍服務從生產、設計、行銷到通路的曜群生醫更成功拿到日本歐力士集團訂單，將為日本歐力士職棒猛牛隊客製化口罩代工。

歐力士集團 ( ORIX GROUP )總部位於日本東京，業務遍及世界36個國家及地區，為日本首家在股票市場掛牌之租賃公司，並在美國紐約證券交易所 ( New York Stock Exchange ) 上市。歐力士集團提供企業客戶及一般消費大眾各式創新高附加價值之租賃與金融相關專業性財務服務，其中汽車租賃在日本國內擁有超過 100 萬台之經營規模，為日本最大租車公司。

曜群生醫國際董事長李冠緯表示，此次接獲歐力士租車與日本歐力士職棒猛牛隊授權生產客製化口罩，證明台灣口罩的生產品質在國際間有一定的認同度，雖然口罩只是微乎其微的防疫用品，但其實現在透過全民必戴的口罩，不僅讓企業形象與品牌精神新穎傳達，更能成為商企活動曝光的新媒材。

曜群生醫客製化口罩包括東森ecKare、裕隆汽車、花旗銀行、華為等超過20家知名企業及工商團體採用外，而今年適逢選舉年，也已接到許多候選人客製化口罩的訂單；此外，曜群生醫更與罕見疾病基金會合作，攜手優秀罕病藝術家與插畫家共同推出公益口罩，為罕見疾病獻愛。李冠緯指出，未來除了客製化口罩業務，還會與更多基金會合作，以公益口罩和品牌聯名口罩為主要方針。