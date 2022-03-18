高中生召妓「房間都蟑螂」氣炸：不退錢就報警　約業者出來談慘了

▲高中生上網召妓，要求業者退款，結果超慘。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

桃園市18歲劉姓高中生日前透過LINE，與黃男媒介性交易，以2,000元40分鐘的代價，找了一名越南女子進行開房，事後嫌棄房間髒亂要求退款，卻遭到毆打、身上的財物也被拿走，氣得報警處理。桃園地院審理後，依照圖利容留性交罪，判處黃男5個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

依據判決書內容，劉姓少年2021年4月中旬突然收到黃男傳訊，被告知「今日新妹妹剛報到的呦」、「今日優惠價」、「新妹妹今天剛報到 都是台越混血兒喔」等訊息，以及許多清涼照片、暗示性交的文字訊息等，於是同意以每次40分鐘、2,000元的代價進行性交易。

▲高中生以每次40分鐘2,000元的代價召妓，事後卻嫌房間髒亂，要求退款。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



黃男見少年同意，安排了劉姓少年前往桃園一處出租套房，與越南女子小花（化名）進行性交易。不過，事後劉姓少年卻告知，房間裡面蟑螂太多，也不滿意性交易的內容，要求退款，否則就報警處理。

黃男一聽，與潘姓同夥感到十分不滿，於是又找了另外2名同夥，假裝同意退款，約劉姓少年出來，意圖將對方強押上車，過程中造成劉姓少年身上多處受傷，還拿走了劉姓少年的隨身背包。

劉姓少年報警處理，全案東窗事發，黃男也因此被告上法院。桃園地院審理後，依照圖利容留性交罪，判處黃男5個月有期徒刑，得易科罰金，以新台幣1,000元折算1天，全案仍可上訴。

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