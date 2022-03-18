坦克被連環轟！俄軍驚嚇棄車狂逃　無人機完整捕捉畫面曝光

▲第三次遭擊中過後，俄兵立刻爬出車外。（圖／翻攝自推特／@IAPonomarenko）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭第23天，烏軍強力抵抗，並持續對外釋出俄軍遭俘，或成功襲擊俄軍的影片。最新在網路上流傳的無人機畫面顯示，一輛印有神祕Z字的俄軍坦克正行駛在南部港口城市馬力波，結果遭烏軍反坦克導彈擊中，車上的士兵立刻倉皇逃出．身負重傷在地上爬行逃脫。

Urban combat in Mariupol.

A rogue Russian tank wiped out at the “1000 little things” place. pic.twitter.com/bDiAxlkfzE — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 16, 2022

根據《紐約郵報》報導，烏克蘭「亞速營」（Azov Battalion）在Telegram釋出的最新影片顯示，一輛印有神祕Z字標示的俄軍坦克行駛在馬力波（Mariupol）路上時，被烏軍連續發射了至少5枚反坦克導彈，當第3枚導彈擊中後，坦克瞬間噴出火光，冒出陣陣濃煙，這時有一名士兵驚魂未定地從坦克內逃出來。

▲俄兵受傷在地上爬行逃離。（圖／翻攝自推特／@IAPonomarenko）



從無人機拍下的畫面可以看到，這名俄軍踉蹌逃生後，一旁的坦克又被擊中，整個鏡頭煙霧瀰漫，而這名士兵似乎遭波及受傷，只能趴在地上痛苦爬行逃脫。

報導指出，目前尚不清楚有多俄羅斯士兵在戰爭中喪生；基輔聲稱，烏克蘭軍隊至今已殺死或俘虜1.3萬名俄軍，摧毀200架飛機、400輛坦克和2000輛軍用車。