坦克被連環轟！俄軍驚嚇棄車狂逃　無人機完整捕捉畫面曝光

▲第三次遭擊中過後,俄兵立刻爬出車外。(圖/翻攝自推特/@IAPonomarenko)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭第23天,烏軍強力抵抗,並持續對外釋出俄軍遭俘,或成功襲擊俄軍的影片。最新在網路上流傳的無人機畫面顯示,一輛印有神祕Z字的俄軍坦克正行駛在南部港口城市馬力波,結果遭烏軍反坦克導彈擊中,車上的士兵立刻倉皇逃出.身負重傷在地上爬行逃脫。

Urban combat in Mariupol.

A rogue Russian tank wiped out at the “1000 little things” place. pic.twitter.com/bDiAxlkfzE