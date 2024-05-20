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賴清德就職國宴　台南藍軍抗議大停電：非核家園毀我家園

▲台南市議會國民黨團及鄉親，20日下午在總統國宴前怒轟民進黨，讓全台灣陷入可怕的停電黑暗恐怖期。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議會國民黨團及鄉親，20日下午在總統國宴前怒轟民進黨，讓全台陷入停電黑暗恐怖期。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

種電第1名的台南日前居然全面大停電，台南市議會國民黨團及鄉親，20日下午在總統國宴前怒轟民進黨，養綠蟑螂的非核政策，讓國際笑看台灣排碳全球吊車尾，更讓全台灣陷入可怕的停電黑暗恐怖期。現場支持者揮舞中華民國國旗，高舉「非核家園、毀我家園」手板，請賴清德總統立刻停止燃煤發電，讓核能成為救國力、有韌性的基載電力！

國民黨團發言人蔡育輝、挺著9個月孕肚的副書記長李中岑、林燕祝、王家貞、盧崑福、林美燕、許至椿、蔡宗豪/議員及其代表，及支持的鄉親們，開著大聲公戰車挺立在雨中，高呼『非核家園、毀我家園』響徹雲霄的口號，成為總統國宴外最悲情的場景！

國民黨團發言人蔡育輝說，「台灣燒的煤不是乾淨能源」，反而是「國人罹患肺腺癌死亡的殺手」，不解賴清德總統敢硬ㄠ說，『台灣燒的是乾淨的煤』，有醫學背景的人，竟然能說出這昧於事實的話，真讓人難過，因為國際認證，燃煤會排放大量二氧化碳，加劇氣候變遷，大量的空污更會造成人體健康的威脅，台南還成為全球百大空氣汙染的城市，台南鄉親深受其害，自然景觀生態環境遭受迫害，所以需要減碳需要淨零排放！

蔡育輝表示，世界衛生組織、國家衛生院或台大公共衛生院最新的研究，也都分別證實空氣汙染PM2.5空污細懸浮微粒，會增加肺癌和肺腺癌的死亡風險。台大公衛統計肺癌，現在已成為國人10大癌症死因之首，每年新增1.7萬人罹患肺癌，死亡人數則1萬多人，已取代肝癌成為新國病，台大公衛並證實如果持續30年暴露在PM2.5空污中，罹患肺腺癌的風險比每天抽一包菸的人還高1倍。

挺著大肚子的李中岑議員說，她6月即將臨盆，6月又剛好進入夏季用電的高峰期，看到日前台南突然大停電，她非常擔心在生產過程中若不幸遇到停電，儀器設備斷電情況，若造成生產過程不順利，而發生無可挽救的情形，怎麼辦？

王家貞說，近來童子賢等企業家發表很多恢復核能的談話，希望重啟核二、核三延役，引進類似芬蘭OL3新型核能電廠，因為產業要求穩定、高效，價格合理的供電，民進黨執政口口聲說不缺電，結果全國到處跳電，台南大停電在她住的社區就有長者剛好搭電梯，電梯連墜3次嚇壞長者，民進黨錯誤的綠能政策，拿台南做試驗品、來祭旗，真的讓人寒心。
林燕祝指出，根據聯合國跨政府氣候變遷委員會IPCC研究統計，核電每度碳排12公克，跟排碳驚人的煤炭、天然氣發電相比，真的很低，台灣能源政策目前火力燃煤發電佔8成，因此，台灣碳排放發電在全球IPCC190個國家排名第135名，真的讓全世界看到台灣超爛的碳排放成績，而且，賴清德上台之後也要面臨電力不足停電跳電問題，希望賴政府可以勇敢面對不再欺騙百姓、2025非核家園實現不了，盡快回頭是岸。

林美燕說，興建核四要2800億元，但台電買民進黨綠電，光2021到2022年兩年間虧損就5460億元，台電兩年的虧損就可以興建兩座核四，民進黨為什麼要反核？要台電破產嗎？水電是民生議題，只要政府隨便調漲電價，人民感受就非常直接，因為萬物會齊漲，倒楣的就是被迫買單的全民，更讓人民生氣的是，還缺電。

盧崑福說，民進黨錯誤的能源政策，造成官商勾結，黑金盤根錯節，光是一個力暘太陽光電弊案，非法獲利就高達91億元，這起弊案只是冰山一角，民進黨政府要如何處理？面對這麼嚴重的官商勾結案，台南市6位民選立委，為何不站出來為民發聲？

吳同學說，他是名大學生，離鄉背井到台南讀大學，沒有富爸爸，所以他靠自己能力打工賺學費和生活費，原以為政府漲電價跟他無關，誰知4月1日起，他的房東告訴他，要漲租金了，他聽了好想哭，他只是名學生，相信政府說漲電價不會影響人民的生活，結果辛苦打工上大學，還要被政府漲電價剝一層皮。

陳先生說，沒本事趕搭民進黨在台南種電的致富列車，一個力暘光電，官商勾結涉嫌貪汙91億元，只是本分的在台南開個小店賣綠豆湯，原以為台南市全國種電第1名，應該不會缺電，誰知，台南仍逃停電厄運，這幾個月台南已經多次停電，18日更是誇張地到處停電，叫他們這些小市民怎麼做生意？

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