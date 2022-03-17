辭掉8萬工作！「公婆家工作領27K」她跑廁所孕吐　婆婆怒扣4000元

▲婆婆表面說給10萬薪水，但其實只給媳婦2萬7000元。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「巫婆虛假又愛說謊！」一名人妻痛批，為了要與老公打拼事業，便聽從婆婆建議，把她月收8萬的薪水給辭掉，結果換來的是，加班到深夜、負責一家六口的午餐，而婆婆卻只給2萬7000元薪水。更扯的是，原PO跑去廁所孕吐，婆婆竟故意扣薪，原PO當月薪水只剩下2萬3000元，老公直到一年後才發現婆婆謊話連篇。

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》表示，老公是獨子，出社會就在家族企業工作，而婆婆則要求原PO辭去薪水8萬的工作，結果根本是惡夢的開始，她領到第一月薪水，居然只有2萬7000元，「巫婆說該月是實習，以後會調漲，已經一年多從來沒有漲過！」

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婆婆錙銖必較又是慣老闆，只要老公出差，原PO就得加班到晚上11點，就她連懷孕不適，跑去廁所孕吐，婆婆居然刻意扣薪，該月薪水驟減成2萬3000元。

說到午餐部分，讓原PO更是火冒三丈，外送必須點6人份，包括公婆、大姑、小姑及原PO夫妻倆，全都由原PO買單，婆婆永遠只會嘴一句，「都是一家人，這一點飯錢別太計較。」

直到近日，老公意外發現原PO的薪資單，看見月薪2萬7000元與他的認知完全不同，便趕緊問原PO，「為什麼妳薪水這麼少？我媽不是一個月給妳十萬嗎？ 」原PO欲哭無淚上演小劇場，「又發現巫婆虛假又愛說謊！」

原來婆婆根本雙面人，老是在兒子面前虛情假意，根本是八點檔戲精，「我很疼你老婆都捨不得她做事」、「你老婆很輕鬆，等吃免費午餐，一個月還領十萬！媽媽我每天忙」等話語。

▲老公一直以為，原PO領10萬薪水。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



文章貼出後，底下直呼原PO太傻，「說實話，放棄8萬薪資，回婆家幫忙，妳真傻，存女人自己的錢才是底氣，愛情沒有這麼偉大」、「妳遇到詐騙集團了，但即使現在妳去找外面的，也比現在拿得多，趕快亡羊補牢」、「一年多了，你都沒跟老公講，換到他家工作，他媽只給你2萬多的薪水，你真能忍」、「『一家人不要計較』這句話也是我婆家經典名言，女兒幹的所有破事都不要去計較，太計較就是妳小肚雞腸」、「千萬不要和老公一起工作，沒錢沒薪水，整天被罵得半死」。