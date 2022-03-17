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新手指南　手把手帶你玩轉歡歌APP

歡歌APP（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

剛下載歡歌APP的新手可能對歡歌還不太熟悉，其實歡歌簡單易上手，只需了解以下新手指南便可成為手機K歌達人。歡歌有幾個核心功能，分別是「點唱」、「合唱」、「快唱」、「MV發佈」、「家族玩法」、「K房玩法」。

首先是演唱功能板塊，打開歡歌APP後進入歡歌歌曲庫，在歌曲庫中搜索妳想唱的歌曲，便可在眾多不同歌手演繹的版本中選擇一個自己喜歡的版本來進行演唱。在點擊「點唱」後可以選擇：「快唱」、「獨唱」、「合唱」。如果只想演唱一首歌中的其中一部分，那麼可以在歌曲段落中自由選擇想演唱的段落進行「快唱」。同時，也可選擇「獨唱」將整首歌淋漓盡致演唱出來。

如果想嘗試更多趣味性的演唱功能，可以嘗試「合唱」。選擇「合唱」模式，可以選擇由自己發起合唱或者在頁面中選擇加入別人發起的合唱，第一種合唱形式需要自己在點唱後選擇「合唱」功能，然後自由選擇自己想演唱的段落和別人合唱的段落，錄製完成後便可以進行發佈並等待其他歌友來加入剛錄製的合唱；第二種合唱形式，需要通過在歡歌歌曲庫中搜索想演唱的歌曲並點進去後，在合唱排行榜中選擇最想合唱的歌友來加入合唱。

在錄製過程中，如果發現伴奏的曲調不符合自己的音域，則可點擊升降調來進行整首曲音的高低，一般升降在3-4之間音調會較合適。如果想要打磨演唱歌技，可以參考在演唱過程中的音準線和分數，演唱過程中的音準線和分數會對演唱水平進行提示。

歡歌APP（圖／業者提供）

在錄製時或者錄製完成後，可以選擇最適合的自己的混音效果器來修飾自己的嗓音，其中可以選擇「KTV」、「錄音棚」、「演唱會」或者「音樂廳」等等效果器，這些效果器都是由專業開發師根據演唱需求進行定制優化開發，目的是為了使得演唱有更好的效果。

歡歌APP（圖／業者提供）

除此之外，如果想製作自己專屬MV，可以通過在演唱前選擇錄像進行錄像拍攝MV演唱。如果想要錄製MV時呈現更好的效果，可以選擇錄像中的美顏和道具功能。另外，也可以在錄製演唱過後選擇歡歌精美MV模板來製作，歡歌的MV模板多樣，適用於多種演唱場合。 在歡歌錄製後的作品還可以分享到個人的Instagram、LINE、Facebook、Wechat等帳號，與更多的好友分享K歌的快樂。

歡歌不僅是一款K歌APP，也是一款社交APP。在歡歌端內可以與認識的歌友們組成「家族」，通過「家族」可以有自己的聊天群以及自己的K歌房，同時在歡歌K歌房活動內也為「家族」舉辦了多項K歌聯誼活動，通過參與K歌房活動可以為家族增加新的曝光度，也可以強化家族成員的聯繫。

K歌房活動有趣多樣，在上一個年度更是舉辦上百個K歌房活動，其中包括有「家族聯誼會」、「歡歌生日趴」、「優秀填詞創作人」等豐富在線歡歌會。更多的是，在社交K歌領域上，歡歌也打造了「多人視訊評分玩法」，支持1+6視頻連麥進行演唱互動，實現多人在線視訊演唱功能，打破過往枯燥演唱模式，拉近歡歌歌友們的距離。

歡歌為喜歡唱歌的朋友提供了一個廣闊的舞台，也在壓力慢慢的生活中提供了一個宣洩情緒、交友的窗口。在歡歌可以認識志同道合的朋友，通過K歌交友擺脫枯燥生活。「手機K歌就上歡歌」，上歡歌演唱熱門歌曲，開啟直播Live在線交友旅程。

想通過K歌交友，體驗手機K歌的快樂嗎？立即到歡歌體驗！現可以通過FacebookYouTube 了解更多歡歌資訊，並於Google PlayApple App store下載歡歌，或瀏覽歡歌網站，即可免費演唱各類型的音樂及觀賞K歌表演直播。立即下載，踏上音樂交友旅程！

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