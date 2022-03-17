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手機K歌一定要用專業設備？

生活中心／綜合報導

悶世代來臨，當在家成為常態，手機K歌就成為最受歡迎的社交方式！人們在手機K歌APP中展示自己、交友、娛樂、練習K歌、交流音樂、形成音樂社交圈子。K歌本身就是一種藝術表演，在歡歌APP上，有喜歡秀出自我的K歌紅人、有說學逗唱樣樣精通的K歌房主持、也有喜愛音樂的忠實聽眾，在歡歌中尋找自己喜歡的歌手，並且透過各種方式給予鼓勵。同時也有歌友們正在努力往K歌紅人的道路上努力，花時間練歌，詮釋出更好的聲音。因此努力練習的同時，根據不同的需求選擇適合自己的設備也是相當重要的。

耳麥是唱K必備配件
耳麥對於手機K歌的必要性不言而喻。如果直接使用手機收音，伴奏會透過喇叭外放，這樣會使手機本身的麥克風同時收錄到音樂和人聲，進而無法純淨收音，錄音品質就會大打折扣。同時，手機內置麥克風的指向性較弱，絕大部分都不適合用來唱歌。使用有線耳機來進行演唱錄音，是現在大多數用戶在使用手機K歌時的演唱方式。耳機麥克風可以過濾部分外界雜音干擾，可以避免把伴唱的音樂錄製進去，並且耳麥有指向性，比手機直接錄製的效果明顯清晰很多。同時，如果想獲得較好的錄音效果，也可以嘗試在安靜的小房間進行K歌錄音，這樣可以最大限度避免雜音收錄。

一定需要高級收音裝備嗎？
對於想要提高錄音音質效果的歌友來說，可以嘗試配置手機聲卡和外設麥克風來進行演唱。「手機聲卡」是實現聲波與數位信號相互轉換的一種硬件，聲卡將原始聲音信號加以轉換為數位信號，輸出後在一定程度上美化聲音，增加效果。除此之外，直播聲卡在唱歌直播Live的時候還可以根據自己的喜好播放暖場特效，烘托直播間的氣氛。

歡歌APP（圖／業者提供）

在選擇手機麥克風的時候，我們可以參考7個核心參數來決定是否匹配自己心目中的預想，分別是：「靈敏度」、「頻率響應波動值」、「信噪比」、「阻抗」、「最大聲壓級」、「自噪聲」以及「指向性」。其中，手機麥克風有兩個主流種類。一個是「電容麥克風」，其優點是靈敏度高、獲取聲音細節更豐富，對聲音失真小，缺點是容易損壞，需注意防潮防塵；另一個是「動圈麥克風」，其優點是耐用性高，抗聲壓力大，不容易出現爆音，適合在嘈雜環境下使用，缺點則是靈敏度低，聲音細節不夠，高頻響應不足，容易感到聲音悶。「心形指向式麥克風」 對於麥克風前方聲音方向有最佳收音效果。因此，在可控制的環境下，專業音樂愛好者可以配置「心形指向式麥克風」來進行收音錄製。

因此，對於想要使用手機麥克風的用戶來說，應該根據自己實際需求來進行配置適合自己的K歌配件，通過多加練習或者對音頻設備升級都能夠提升聲音質量，因此也不用過於依賴設備，畢竟好的K歌體驗不僅僅是聲音質量，還有與歌友們的互動與交流。

「手機K歌就上歡歌！」，歡歌APP是一個年輕、潮流的手機K歌軟體。成立至今，歡歌傾力打造在台灣年輕人中更受歡迎的音樂交友軟體。在歡歌，K歌交友、開心娛樂最重要，玩家用戶可以以體驗歡歌K歌為主，哪怕只有手機和耳麥，也可以在歡歌發光發亮。想來體驗歡歌K歌快樂星球，以歌會友嗎? 現可以通過FacebookYouTube 了解更多歡歌資訊，並於Google Play Apple App store下載歡歌，或瀏覽歡歌網站，即可免費演唱各類型的音樂及觀賞K歌表演直播。立即下載，踏上音樂交友旅程！

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