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缺蛋後又缺雞？爆禽流感雞肉短缺　農委會：國產庫存還能吃2個月

▲▼家禽,傳通市場攤販,肉販,雞肉,溫體肉,雞鴨,熟食,消費者,白肉雞。（圖／記者李毓康攝）

▲缺蛋後又傳出缺雞？農委會主委陳吉仲說明。（資料圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

國內先前才經歷「缺蛋潮」，目前每日雞蛋仍有60萬顆缺口，如今又傳出雞肉也將短缺！今（17）日農委會主委陳吉仲說明，主要是國外受到禽流感影響，可能造成進口雞肉短缺；但目前國產雞肉都還充足，還有8萬公噸，可供國人吃上1至2個月沒問題，也鼓勵國人多買國產雞。

農業網紅「Lin bay 好 油」昨16日貼出台灣區冷凍食品工業同業公會函，內容指出，有會員反應近期國內外爆發禽流感，雞肉供給數量將出現短缺，恐有造成國內消費市場失控之虞，盼政府研議相關措施穩定民生所需。而「Lin bay 好 油」PO文還說，「先缺雞還是先缺蛋？看來是先缺蛋。」

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▲▼「Lin bay 好油」昨在臉書貼出近期雞肉供給數量將出現短缺的公文。（圖／摘自臉書）

▲「Lin bay 好油」昨在臉書貼出近期雞肉供給數量將出現短缺的公文。（圖／摘自臉書「Lin bay 好油」）

不過陳吉仲今日出席立法院經濟委員會，在會後接受媒體聯訪相關問題時表示，「是國外的問題，不是我們的問題」，如果把肉雞和土雞加起來，目前所有國內的進口雞肉，在國內的需求量佔比不到3成，約是2成7，而主要進口的9成多以上是雞腿翅部位肉。

陳吉仲直言「我們不擔心國內雞肉供應不夠」，現在國產雞肉庫存量還有8萬公噸，而國內一年需求量約77萬噸，換言之目前庫存可供應國人吃1到2個月都沒問題，而且白肉雞的產量還在增加中。

至於價格方面，陳吉仲也說十分穩定，白肉雞產地在過去3週僅漲了0.2元，從每公斤31.8元漲至32元，未來價格也應會維持在這。

他也說明，禽流感主要季節是在冬天，現在開始會進入相對正常的情況，尤其台灣的禽流感件數遠低於日本、韓國，他印象中，國內撲殺的場數只有幾十場，量只有幾十萬，相對生產量來說佔比很低。

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