18年來最嚴重！日強震新幹線16車廂脫軌　78人受困冰凍列車4hrs

16日、福島駅と白石蔵王駅の間で脱線した東北新幹線下りの「やまびこ223号」。17日午前6時すぎに撮影した映像です。https://t.co/K3kZazqTzd— NHKニュース (@nhk_news) March 16, 2022
１両が大きく傾き、車両の連結部分がずれていることがわかります。また高架の真下にある橋脚の一部が大きくひび割れてはがれ落ちています。#nhk_video pic.twitter.com/HlsFC5xd5i
記者葉睿涵／編譯
日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，造成至少4人死亡，東北新幹線還有一班列車傳出發生了18年來最嚴重的脫軌事件，導致車內78人受困4小時。
據NHK報導，日本東北新幹線受強震影響，行駛在福島車站與白石藏王車站間的「山彥（Yamabiko）223號列車」，在當地16日晚間11點30分左右嚴重脫軌。JR東日本指出，雖然列車在行駛過程中檢測到地震並緊急剎車，但列車的17節車廂中仍有16節脫軌，其中更有14節車廂的車輪全部脫軌，情況相當嚴重。
列車脫軌的意外現場位於宮城縣白石藏王車站西南方約2公里處，車內75名乘客與3名列車員在這起意外中被困在停電車廂長達4小時，還好所有人均未受傷，並在救援人員的幫助下，通過緊急出口逃到地面。國土交通省稱，這是新幹線自2004年在新潟縣中越地震發生脫軌事故以來，首次發生如此嚴重的意外。
▲山彥223號列車在脫軌後就失去了電力，讓車上78人受困在冷冰冰的車廂內長達4小時。（圖／翻攝自推特）
JR東日本在17日證實，新幹線有多處鐵軌出現變形、位移等損毀問題。從NHK拍攝到的現場畫面可見，脫軌列車車頭下方的橋墩在強震中受到擠壓，除了變形外，橋墩外牆的石灰也裂開剝落，露出包裹在內部的鋼筋。
一名人在脫軌車廂內的男子還原了意外發生時的現場情況，「我感覺新幹線當時在劇烈搖晃、震動，我身邊的人都被晃得擠在了一起、不斷相互碰撞，我也被扔到了車廂的走道上，手臂、手肘和腳都撞傷了，車廂停電了好長一段時間，裡面冷得像冰凍一樣。」
JR東日本目前正在進行全面檢查，不過由於車站設備的損壞狀態嚴重，因此報導稱，東北海道線那須鹽原站和盛岡站之間恢復運營的可能性不大。
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