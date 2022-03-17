福廈高鐵正式動工　陸第一條跨海高鐵「橫跨3海灣」

▲福廈高鐵正式動工。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第一條跨海高鐵福廈高鐵17日動工展開鋪軌，該條鐵路連接福州與廈門，橫跨湄洲灣、泉州灣、安海灣3個海灣，全長277.42公里，預計2023年通車，將使福州與廈門實現「一小時生活圈」。

根據東南網報導，福廈高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網中沿海大通道的重要組成部分，北起福州，途經莆田、泉州，南至廈門和漳州，線路北端銜接合福鐵路、溫福鐵路，南端銜接廈深鐵路、龍廈鐵路，正線全長277.42公里，設計時速350公里，全線設福州南、福清西、莆田、泉港、泉州東、泉州南、廈門北、漳州8座客運車站。

福廈高鐵是大陸首條跨海高鐵，全線共有85座橋梁、33座隧道，先後跨越湄洲灣、泉州灣、安海灣等3個海灣，施工難度極高。建設單位結合福廈高鐵特點，率先使用大跨斜拉橋鋼混疊合梁、3*70ｍ無支座連續鋼構、「一站一景」等創新設計，打造了烏龍江特大橋、湄洲灣跨海大橋、泉州灣跨海大橋、楊梅山隧道、廈門北站路基等一批具有代表性的樣板工程。

其中，在泉州灣跨海大橋的科技攻關過程中，建設單位人員精心組織，創新設計，形成了80多項成果，獲得了50多項專利；大陸自主研發的千噸級運架一體機「崑崙號」，也首次在福廈高鐵湄洲灣跨海大橋建設中「亮相」。

福廈高鐵建成通車後，福州、廈門將實現「一小時生活圈」，廈門、漳州、泉州等地形成「半小時交通圈」，東南沿海城市群將串聯起一條「黃金旅遊帶」，廈門到北京的鐵路最快旅行時間將由現在的11個多小時縮短至9小時左右。