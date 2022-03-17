肯德基2日限定快閃57折！一次爽吃炸雞+蛋撻　優惠碼看這裡

▲肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

炸雞、蛋撻控一定要把握！肯德基在本週末3/19-20推出2日限定快閃優惠，「雙享桶」8塊咔啦脆雞，再加上6顆原味蛋撻，兩種美食一次吃，原價738元，特價419元，等於下殺57折。優惠期間只要出示畫面或報優惠代碼「40343」就能享有。

肯德基週末祭出優惠，讓消費者能一次享用炸雞、蛋撻兩種美食，推出「雙享桶」限定快閃優惠，原價$738的8塊雞桶餐，包括8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，直接下殺57折只要419元，等於省下了319元優惠，僅限2天！消費者只要在期間出示優惠畫面，或報上優惠碼「40343」就可以特價享美食優惠。

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▲肯德基2「雙享桶」日限定快閃57折。（圖／業者提供）

而麥當勞即日起至3月22日祭出「虎年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元；其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃。

▲麥當勞虎年開春優惠券到3月22日。（圖／業者提供）

漢堡王即日起至3月31日祭出「2022年最新優惠券」，一共推出超過50種優惠組合，其中，有6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足，划算到不行。

▲▼漢堡王最新優惠券推出超過50種優惠組合。