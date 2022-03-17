草屯課長父親節遭酒駕撞死！4子女頓失支柱　肇逃男賠448萬獲緩刑

▲草屯鎮公所民政課長林炯欽遭酒駕撞死，肇事男子事後賠償448萬獲緩刑。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／南投報導

南投草屯鎮公所民政課課長林炯欽與草屯鎮代陳家財2020年父親節酒駕騎機車雙載，遭到一名同樣也是酒駕的盧姓男子開車撞上，林炯欽傷重身亡，而騎車的陳家財則重傷。盧男事後被依法起訴，而判決結果今（17）日出爐，盧男被依法判刑2年，但因其已與林男家屬達成和解，並願意賠償448萬，法官最終予以緩刑5年，並需服200小時義務勞務。

這起事故發生在2020年8月8日凌晨1時許，負責承辦草屯鎮模範父親表揚活動的林炯欽，與一同參加表揚活動的陳家財騎車雙載準備返家，當時由陳家財騎車，但沒想到，2人行經草屯鎮碧山路時，卻遭到盧男酒駕撞上，林炯欽傷重不治，4明子女頓失依靠，而陳家財也因此受到重傷。

誇張的是，肇事的盧男撞到人後並未停下，反而加速逃離，事後自知難逃法網，才在家人的陪同下折回現場，而他經過酒測後，酒測值竟高達0.56mg/L，明顯超標。

同一時間案情也出現逆轉，陳家財送醫救治時，也被檢驗出血液中酒精濃度超標，而傷重不治的課長林炯欽也同樣有酒精反應，雙方皆是酒駕釀禍，而陳家財也與盧男事後也雙雙被依法起訴。

南投地院今審結，盧男被依酒後駕車及肇事逃逸致人於死合併判刑2年徒刑，但因其遭起訴後，積極與死者家屬和解，並願意賠償448元，死者家屬也決定不再追究其刑責，法官最終予以緩刑5年，並需服200小時義務勞役。