國內首份第三劑研究出爐！莫德納中和抗體飆最高　副作用也最嚴重

▲首份第三劑研究出爐！莫德納全劑量中和抗體飆最高，副作用也最嚴重。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

長庚醫院今（17）日公布第一份新冠疫苗追加劑接種研究成果，總計招募340位受試者，發現不論是使用哪一種廠牌的疫苗當追加劑，皆可有效提升受試者體內抗體生成效果，也更能有效對抗Omicron變種病毒。而施打後的副作用，則以莫德納比例最高，高端比例最低，症狀以局部疼痛、發燒居大宗。

因應Omicron病毒強襲全球，指揮中心今年起催打第三劑，目前接種率已往5成邁進，但國內尚無研究佐證接種成效，相關數據都仰賴國際資料，此份報告將有助台灣進一步推動疫苗接種，預防新冠變異株感染。

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林口長庚醫院自去年11起構思計畫，12月啟動收案，執行醫療照護人員施打兩劑腺病毒載體AZ疫苗（AZ+AZ）後，以mRNA疫苗（莫德納、BNT）或蛋白質次單元疫苗（高端）做第三劑追加接種之臨床試驗，進行受試者施打完第三劑一個月後免疫生成性分析與不良反應。

▲林口長庚副院長、計畫主持人邱政洵醫師報告實驗結果。（圖／記者嚴云岑攝）

林口長庚副院長、計畫主持人邱政洵醫師指出，此研究共招募340人，隨機分派接受莫德納全劑量、莫德納半劑量、BNT或高端疫苗接種為第三劑追加劑，排除2位不符收案條件者進行分析，發現在施打完第三劑後的第28天，受試者中和抗體濃度均有提升，上升倍數以莫德納全量47.7倍最多，莫德納半量39.8倍次之，BNT也有32.2倍，高端最低，但仍增加12.7倍。

此次研究也針對現今流行的Omicron變種病毒分析，顯示施打第三劑之後產生的中和抗體能力，和接種前相比，可以更有效對抗Omicron。而和預防重症相關的T細胞免疫反應四組都有顯著上升，上升倍數分別為：莫德納全量4.2倍、莫德納半量3.9倍、BNT 3.1倍、高端3.3倍。

▲林口長庚紀念醫院檢驗醫學部醫檢副主任黃瓊瑰說明實驗方法。（圖／記者嚴云岑攝）

至於接種完第三劑的疫苗副作用，則是以莫德納副作用比例最高，症狀為局部疼痛約97~100%、發燒約15.3~29.5%；高端疫苗施打後的副作用比例最低，局部疼痛76.5%、發燒4.8%。

邱政洵表示，由實驗結果可看出，針對施打兩劑AZ疫苗的醫療照護人員，不論是使用何種廠牌疫苗做為追加劑，對於原始武漢株、英國變異株（Alpha）與印度變異株（Delta）和Omicorn施打後一個月的血清抗體生成性，或細胞免疫反應，都有顯著提升。

▲長庚第三劑實驗是在P3實驗室進行。（圖／長庚醫院提供）

以抗體增加的幅度來看，mRNA疫苗仍優於蛋白質次單元疫苗；T細胞免疫反應則是在不同疫苗追加劑之間並沒有明顯差異。

邱政洵表示，從實驗結果可知，民眾在接種完第二劑抗體4~5個月後，中和抗體濃度都已所剩無幾，建議民眾應在接種完前兩劑疫苗後，都應在間隔3~6個月接種第三劑，以提升疫苗對人體的保護力，預防新冠病毒變異株感染。

▲長庚醫院研究團隊合影。（圖／記者嚴云岑攝）