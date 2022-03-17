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北約秘書長：10萬美軍駐歐　全力確保戰事不擴散

▲▼北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，已經部署10萬兵力避免戰爭擴散。（圖／路透）

中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電

北大西洋公約組織16日針對烏克蘭戰火召開國防部長會議，秘書長史托騰柏格表示，目前歐洲有數十萬軍力高度戒備，其中有10萬美軍駐在歐洲，另重申北約將全力確保戰火不會擴散。

北約（NATO）成員國國防部長16日齊聚開會，包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）也與會。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會前表示，會議重點是討論俄羅斯侵略烏克蘭，軍事行動除傷害烏克蘭人民，也改變了歐洲安全情勢，因此北約盟國對俄羅斯實施嚴厲制裁外，也向烏克蘭提供包括軍事、財政和人道主義支持。

史托騰柏格指出，北約正在強化集體防禦，目前有數十萬軍人處於高度戒備狀態，其中有10萬美軍在歐洲， 並表示歐洲有更多的美軍是跨大西洋團結的強烈訊息。

他說，會議不僅討論俄國的侵略，還將討論這場侵略帶來更長期的影響，北約應如何進一步強化威懾和防禦能力，避免莫斯科對北約捍衛所有盟國的誤判空間。

但他重申，北約有責任確保這場危機不會升級到烏克蘭以外，因此將會在北約東翼大幅增加部隊，保持戰備狀態和更多的裝備。

根據外媒報導，美國近期在歐洲的駐軍人數從大約8萬人增加到約10萬人，幾乎與1997年美國和北約盟國開始擴大聯盟範圍時一樣多，至於美軍會停留多久尚待觀察。

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