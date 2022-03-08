Google將Android 12L變身！更適合大螢幕、摺疊屏「多工作業」

▲Google 今推出 Android 12L作業系統優化功能，個適合大螢幕、多工作業，也為 Android 13 鋪路。（圖／Google提供）

記者吳佳穎／台北報導

Google 今（8）日發布最新文章「Android 12L：適用於大螢幕裝置的全新樣貌」，將持續優化 Android 12L 作業系統，將為 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 和 Galaxy Z Flip3 5G 等折疊式裝置帶來更多 Google 最佳體驗。今年還會陸續為 Samsung、Lenovo 和 Microsoft 的裝置推出更新，在未來 Android 13 或升級後的版本中，更能充分使用大螢幕裝置。

Android 工程副總裁 Andrei Popescu發文指出，Google在平板電腦上推出了適合全家人的軟體，包括 Kids Space 和 Entertainment Space，因此也會持續優化 Android 作業系統。

Google今（8）日推出了 12L 的多項功能，是基於 Android 12 系統的更新，能讓平板電腦和折疊式裝置更簡單、更容易使用，也正優化 Android 12L 系統的主螢幕、螢幕鎖定、系統通知、裝置設定和其他種功能畫面的顯示，在平板電腦和折疊式裝置上呈現出更美觀的系統畫面。包括兩大方向：

一、全新的視覺呈現模式，能更輕鬆瀏覽資訊

Ｇoogle從使用者回饋得知，向下滑動通知欄最常見的原因是檢查和清除系統通知。因此在 Android 12L 系統中，系統通知、快速功能設定都提供了各自的專屬欄位，以便有更多的空間可以查看和清除系統通知。

當在進行新裝置的設定時，使用者也能透過分頁模式，一口氣瀏覽到更多資訊。而且，用戶將能夠在「設定」中對功能進行修改，不需要在各項步驟的設定頁面間頻繁切換。例如，當想改變裝置的主畫面，可以直接從功能列上選擇「主畫面與風格」，並在螢幕另一側進行選擇，上述所有的步驟都可以在一個螢幕上同時進行、一覽無遺。

二、提供更多協助的工具列

Google增加了一個工具列欄位，以幫助多工工作者能即時啟動和切換應用程式，使用者也可以從任務欄中拖拉任何應用程式，並進入分割視窗模式，方便一次處理兩件事情，像是可以在閱讀新聞的同時觀看 YouTube 影片，或是在 Chrome 瀏覽器中，為即將到來的旅行安排住宿，同時透過 Google 地圖查看其所在位置。

Google將在今年陸續為 Samsung、Lenovo 和 Microsoft 的裝置推出更新，也會繼續打造更多樣的功能及特性，以幫助用戶在 Android 13 或是升級後的版本中，充分使用大螢幕裝置。