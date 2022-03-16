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動物之力大停電！台電1張圖解釋「電位差觸電」：9年已降1958件

▲▼高雄大社、燕巢2000戶停電原因找到，「竟是一隻鳥害的」。（圖／台電提供）

▲高雄大社、燕巢15日出現2000戶停電的情況，原因竟是一隻鳥所致。（圖／台電提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市大社、燕巢區15日無預警停電影響約2000戶，台電追查原因發現是鳥隻碰觸帶電設備導致。對此，台電表示，鳥類會觸電通常是因為有「電位差」，但台電近年來推行鳥獸停電防治及動物保護，已將鳥獸碰觸線路設備降低許多。

台電電力粉絲團16日發文表示，鳥類在沒有劈腿橫跨2條線的情況下站在電線上，是不會觸電的，「因為沒有電位差，電流不會流過身體，所以不會被電到」，但如果在電桿上方有其他相關設備，因而產生電位差就會被電到，線路也會啟動保護動作而跳脫，因此影響周遭部分用戶停電。

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台電電力粉絲團指出，台電近年推動鳥獸停電防治及動物保護，持續在314萬根電桿上的電力線路，進行線路設備被覆計畫，也加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網等，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。

台電統計，2012年因鳥獸碰觸線路設備，引起停電事件有2838件；經近年相關線路保護設置安裝後，2021年已降至1780件，等於9年下降了1052件，「我們會持續兼顧穩定供電品質及動物保護」。

網友看完紛紛留言，「保育有成！現在鳥獸都變多了」、「現在的鳥都流行站三七步了呢」、「要做告示牌給小鳥看啦」、「這我真的有看過呢！前二年有一天突然外面一陣火光加上啪一聲，打電話通知台電來看，工作人員左看右看說電線沒問題，然後在旁邊地上找到一隻焦鳥」。

小鳥站在同一條電線上 (#沒有劈腿橫跨2條線) 因為沒有電位差 電流不會流過身體 所以不會被電到 但如果在電桿上方 因為有其他相關設備 因而產生電位差就會被電到 線路也會啟動保護動作而跳脫 因此影響周遭部分用戶停電 近年我們推動鳥獸停電防...

台電電力粉絲團發佈於 2022年3月16日 星期三

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