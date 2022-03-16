科技繁星今起開放網路報名　52校提供2670個招生名額

▲技專招聯會表示，科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生開始報名。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生從今天（16日）起開始網路報名，下週三（23日）截止報名，主辦單位指出，今年共有52校提供2670個招生名額，其中又以商業與管理群招生名額最多，其次為電機與電子群，而為了增進學生操作能力，今年增列「技能領域」為第3比序項目，請考生注意。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年經過教育部核定招生科技校院計52校、713個系(組)學程，招生名額共2670名，為呼應108學年技術型高中新課綱，今年增列「技能領域」為第3比序項目，被推薦考生必須是各技高學校學校應屆畢業生，且在校學業成績排名須在科(組)、學程前30%以內，並全程就讀同一學校，及符合所屬技高學校校內遴選辦法，才能經由學校推薦參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

技專招聯會指出，今年科技繁星推薦甄選入學招生，從今天起到下週三17時截止，進行網路報名作業，獲得各技高學校推薦考生，可到技專招聯會網站的「網路報名系統」報名，所有報名資料會傳送至「高職學校作業及查詢系統」，由技高學校審查完畢後確認送出後，才算完成網路報名。

▼技專招聯會表示，科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生開始報名。（圖／記者李毓康攝）

技專招聯會提醒考生，完成網路報名後，考生才能列印相關報名表件，再交由技高學校核章，報名表件資料由技高學校統一收齊後，集體繳寄至技專招聯會，報名資料郵寄期限為111年3月24日前（以郵戳為憑）。



技專招聯會表示，預計4月12日公告報名資格及比序成績審查結果，4月19日考生可查詢排名，考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後，通過資格審查考生可選擇適合入學管道，謹慎選填繁星志願，考生可由所就讀科(組)歸屬群別及不分群志願，最多選填25個志願；預計5月10日早上技專委員會網站公告錄取名單，不另外寄分發結果書面通知。