住興中街火災隔壁遭斷水電　男窩網咖一周求助...他豪氣給1.7萬

▲住興中街火災隔壁，基隆男住所遭斷水電窩網咖一周，水幫漁協會理事長阮漢翔豪氣給1.7萬幫助男子。（圖／阮漢翔提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市中區興中街3月6日發生6死火警悲劇，公益團體水幫漁公益協會理事長阮漢翔接獲一名來莊姓男子求助，莊男稱住在興中街火警大樓隔壁，火災發生後，他的住處也被斷水斷電，迫不得己到網咖住了一週，實在撐不下去，遂向阮求助，阮先請計程車送2000元給莊男，還表示「不用還，是要幫他的！」莊男聽聞在電話那頭激動大哭，15日阮再給莊男1.5萬元，讓莊男先有能力租屋、工作過生活。

▲水幫漁協會理事長阮漢翔豪氣給1.7萬幫助男子。（圖／阮漢翔提供）



但社會局卻踢爆，公所當時有一併清查周邊受災戶和承租戶名單，經比對姓名，名單中並無莊男。社會局指出，公所進一步跟房東確認，原來承租戶是莊男的女友，女友租約到期已搬離，莊男之前偶爾前往，並不是長期居住房客，也沒有繳房租。

對此，阮漢翔表示，有聽說莊男實際情況，但他仍盡所能幫助社會上需要幫助的人。阮漢翔指出，莊男向他解釋，自己是基隆人，在台中從事系統櫃工作，有正常工作，但火災發生後租屋處被斷水斷電，已經睡在網咖一個星期，期間也受過網咖老闆、自己老闆幫忙，但現在需要一筆急救錢可以租房子，讓他有安置之處。

阮漢翔14日先請計程車送2000元給莊男，15日晚間又親送1萬5000元給莊男，並對莊男說不用還，讓莊男去租房子，但也提醒「等有能力，若遇到需要幫助的人，也記得伸出援手幫助人！」

社會局表示，火警隔天，家庭中心即掌握受災戶名單，採一戶一社工、單一窗口服務，共派案40案、服務55人，協助火災證明、證件申請、返家時間、急難救助、租屋等資訊和資源連結。多數受災戶已有住所安排，少數需要協助的已連結資源協助。由於目前還聯繫不上莊先生，社會局將再持續聯絡，並視需求提供協助。