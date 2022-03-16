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興中街大火奪6命　議員爆東協大樓藏1500坪垃圾山...成公安未爆彈

▲興中街大火釀6死，市議員再爆中區幽靈船大樓1500坪垃圾山成公安未爆彈。（圖／環保局、周永鴻市議員提供）

▲興中街大火釀6死，市議員再爆中區幽靈船大樓1500坪垃圾山成公安未爆彈。（圖／周永鴻市議員提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市興中街大火造成六死悲劇，台中市政府今天針對興中街大火在議會提出檢討專案報告，市議員周永鴻今（16）在議會直指，東協廣場作為台中觀光景點和新南向政策的重要據點，但5樓整整1500多坪，被堆滿了大批丟棄的傢俱、建材及營業垃圾等廢棄物，成公安未爆彈。台中市環保局則回應，東協廣場5樓以及B1的公共區域的垃圾，過年前已經派清潔隊員清理完畢。

▲興中街大火釀6死，市議員再爆中區幽靈船大樓1500坪垃圾山成公安未爆彈。（圖／環保局、周永鴻市議員提供）

▲台中市環保局則回應，東協廣場5樓以及B1的公共區域的垃圾，在3月7日已經派清潔隊員清理完畢。（圖／環保局提供）

台中東協廣場舊稱第一廣場，而1995年台中曾發生衛爾康西餐廳大火奪走64條人命，爾後傳說有民眾看見疑似載滿亡魂的「幽靈船」漂浮在餐廳上空，上面甚至有人影晃動。而這艘船必須載百條人命才會啟程離開，形容繪聲繪影，讓幽靈船的都市傳說不脛而走。

▲台中東協廣場5日地下室發生火警，火勢迅速受到控制撲滅。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中東協廣場過去地下室曾發生火警，所幸火勢迅速受到控制撲滅。（圖／資料照片）

周永鴻指出，東協廣場設置東協四國的駐台辦事處巡迴服務中心、國際移工生活照顧中心，也常有移工朋友、市民和觀光客去逛街消費，但有民眾向他投訴東協廣場五樓A、B、C棟原有商場及走道整整1500多坪，被堆滿了大批丟棄的傢俱、建材及營業垃圾等廢棄物，都是易燃材質。

▲興中街大火釀6死，市議員再爆中區幽靈船大樓1500坪垃圾山成公安未爆彈。（圖／環保局、周永鴻市議員提供）

周永鴻表示，東協廣場108年11月曾發生火災，當年12月就被列為消防安檢不合格的場所之一；2年前台北錢櫃大火後，經發局帶隊聯合稽查發現大樓消防設備合格率竟是0，之後又被爆料5樓堆滿雜物。周永鴻說，根據公寓大廈管理條例規定「住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物」，不然主管機關得對負責人或管理委員會做出裁罰。市府有法源依據可以動用公權力，不應該等到不幸出事後才道歉、稽查，都於事無補。台中市環保局則回應，東協廣場5樓以及B1的公共區域的垃圾，過年前已經派清潔隊員清理完畢。

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