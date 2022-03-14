拚升格7都！125萬人門檻保衛戰　戶籍遷彰化發3000元　

▲遷入彰化送3000元，登記結婚送金鏟金筷。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今年特別推出「來彰有禮」專案及「幸福加匙•筷樂鏟子」活動，即日起至6月30日止，凡是從外縣市遷入設籍彰化縣的民眾，12月10日前戶籍均未遷出者，即可拿到3000元的設籍獎金，設籍第126萬名，加碼再送1萬元。到戶政事務所辦理結婚登記的新人，可獲得「幸福加匙•筷樂鏟子」禮品1組。

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▲設籍成縣民的第126萬位民眾加碼送1萬元。

根據地方制度法第4條規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市，彰化縣爭取升格第7都，但根據彰化縣民政處的統計，2月彰化縣的人口數為125萬2997人，比起1月份減少了1311人，恐將破125萬人門檻關鍵。

▲達成126萬人口數。

縣長王惠美表示，為了鼓勵更多民眾前來彰化縣設戶籍，今年特別推出「來彰有禮」專案及「幸福加匙•筷樂鏟子」活動，即日起至6月30日止，從外縣市遷入設籍彰化縣的民眾將發給3,000元設籍禮金兌換券，12月10日前戶籍均未遷出者，即可拿到3000元的設籍獎金，4至7月每月辦理「達標好運送」專案，針對新設籍成彰化縣民的第126萬位民眾加碼贈送1萬元獎金，前、後一名各五千元獎金。

▲戶政將為新人送金鏟金筷。

除此之外，只要夫妻一方設籍彰化縣，並且至縣內戶政事務所辦理結婚登記，即可獲得「幸福加匙•筷樂鏟子」禮品1組(禮品內含316不鏽鋼筷子2雙、304不鏽鋼湯匙及鋅合金鏟子各1把)，祝福新人雙雙對對快快鏟子，各戶政事務所內有擺設各種不同結婚風格的合照布幕可以拍照打卡。

王惠美進一步表示，目前縣內有多項大型工程建設案正在進行、二林中科園區矽品科技投資設廠，至少將可創造7,500個工作機會，二林精密機械園區開發，已吸引許多在地及外縣市廠商表達強烈的投資意願，目前已有超過350家廠商，提出超過500公頃用地需求，未來預計將吸引800億元投資，帶來約2萬5千個工作機會，相對也為二林地區熱絡房地產市場，所以面對未來的就業市場，有志青年朋友更應超前部署，別再北漂、南漂，應儘早中漂彰化，近水樓台先得月，佔居地利之便，移居彰化是最好的選擇。