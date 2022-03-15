港人來台被卡「悔信撐香港」？陸委會：絕非事實「沒設隱形配額」

▲香港反送中之後，許多港人移民來台。（圖／記者黃彥傑攝）



記者蔡紹堅／台北報導

媒體15日報導，香港反送中之後，大量港人申請移民來台，但卻有不少人難以取得定居資格，質疑政府設下「隱形配額」，甚至直言後悔相信「台灣撐香港」。對此，陸委會表示，有關報導絕非事實，居留及定居有不同申請條件，政府都依法辦理，沒設隱形配額，「政府撐港決心不變，盼各界真實理解政府兼顧國安的政策美意。」

陸委會提到，修法是國安所必須之作為，絕無針對性，2020年8月17日修正發布的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，主要增列原為中國大陸人民以及現（曾）任職中國大陸黨政軍之港澳居民，申請來台居留、定居時須經跨部會之聯合審查，目的是防範中共利用轉換港澳居民身分來台，對我社會進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等，確有維護國家安全的需要，如經審查無國安疑慮且符合規定，仍會予以許可。

陸委會指出，近2年港人許可來台定居人數均呈正成長，109年定居許可1576人，110年1685人，較前一年度成長6.9%，絕無坊間所言一刀切，一概不予許可的情事。

▼陸委會主委邱太三出席《時代革命》紀錄片放映會。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會表示，居留及定居擁有不同的申請條件，政府皆依法審理，部分居留事由（如就學期間、宗教弘法等）無法申請定居，且核准居留後須實際居滿一定期間且符合法定條件，始可申請定居，因此定居的核准數要看港人的申請狀況，無法一概而論，但政府並沒有設定隱形配額。

陸委會說，以投資事由申請定居遭到拒絕者來說，多數是沒有營運事實、同一地址設立上百家公司、由移民公司協助提交假性商業契約及單據、設立紙上公司輪流投資、所繳單據為購買日常用品等疑涉「假投資真移民」情況。為解決投資移民在取得國人身分後就取消投資，所衍生「假投資真移民」的弊端，所以才會希望回歸政策初衷，要求必須連續營運滿3年，且要聘僱2名台籍員工等一定條件，目的是為落實以投資移民促進國內經濟發展之本質，並非增加門檻。

陸委會還說，港生工作5年後薪資須達「基本工資2倍」的定居條件，可加計兼職所得、加班費、年終獎金等，這個門檻規範目的是希望能確保申請人及衍生人口（如隨行配偶、未成年子女）在台生活無虞，且不是每月薪資都必須達到50500元，而是還可以加計兼職所得、加班費、年終獎金或其餘獎金等，只要年薪達606000元即可申請定居。

陸委會強調，「撐港」絕非口號，政府持續就港澳相關法規範進行盤點與研修，期在既有基礎上精進相關作為，給予港人最實際的支持與協助。

陸委會還特別列出了3項近期盤點研修的法規：

一、「外國專業人才延攬及僱用法」已於110年7月7日修正公布，包括世界頂尖大學畢業來台工作者無須具2年工作經驗、租稅優惠適用年限由3年延長至5年等，港人均可準用相關規定。

二、已研提「香港澳門居民來台就學辦法修正草案」，開放不具居留身分之港澳高中生來台升學，預計今年或可順利招生。

三、擬具「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法部分條文修正草案」，增列尋職及在台修讀碩博士就學期間得折抵居留期間等規定，法制程序已在進行中，希能儘速實施。